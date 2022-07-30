مراسل العالم: لا مؤشرات توحي بفض الاعتصام المفتوح داخل البرلمان العراقي

خاص بالعالم

وقال مراسلنا: انه تم ملاحظة عجلات تعمل على ايصال المؤن الى المتظاهرين في داخل البرلمان لانجاح الاعتصام المفتوح، وان المؤشرات الحالية لا توحي بفض الاعتصام المفتوح داخل البرلمان، مشيراً الى بيانات اصدرها قادة القوى السياسية دعوا فيها للتهدئة والحوار والحفاظ على السلمية.

واوضح مراسلنا: بسقوط مئة جريح في صفوف المتظاهرين واصابة 25 من عناصر القوات الامنية.

هذا وقد اقتحم اليوم السبت، حشد كبير من انصار التيار الصدري المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، واقتحموا مبنى البرلمان العراقي واعلنوا اعتصاماً مفتوحاً، احتجاجاً علی ترشيح السوداني رئيساً للوزراء من قبل الاطار التنسيقي ومحاولة لمنع انعقاد جلسة البرلمان من أجل اختيار رئيس الجمهورية.

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