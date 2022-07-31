هل يمكن ان يصل العراقيون الى الاقتتال الداخلي مع غياب الحلول الوسطية؟

خاص بالعالم

وقال شيال في حديث لقناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": ان العراق يعاني من مشكلة سياسية وهي من صنع البشر، واختلاف في وجهات النظر وصلت الى حد الانسداد، وان الجانبين ليسا بحاجة الى التشدد بعدما وصلا الى اقصاه.

واشار شيال الى ان الاطار التنسيقي تمكن من اخراج الصدريين من البرلمان العراقي، فيما الصدريون تمكنوا من جلب الشعب الى البرلمان، ولذلك لابد من البحث عن الحل لدرء اخطر شيء يحدث للعراق وهو الاقتتال الداخلي المرفوض من قبل الجميع ولا يمكن ان يقبل به عقلاء القوم.

واضاف شيال، ان البعض يرى ان هناك اياد خارجية او مؤامرة تتربص بالعراق، داعياً العراقيين الى الحذر من ذلك، بعدما وصلت الامور الى مرحلة خطيرة جداً ويجب وتغليب العقل والحوار وعدم القاء اللائمة على الاخرين.

هذا واقتحم انصار التيار الصدري يوم امس، مبنى البرلمان العراقي في المنطقة الخضراء شديدة التحصين بالعاصمةِ بغداد في خطوة هي الثانية من نوعها خلال اربعة ايام.

واعلن المحتجون بدء اعتصام مفتوح داخل المبنى وسط شعارات منددة بالاطار التنسيقي ومرشحه لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني. وحال المحتجون دون تشكيل جلسة لمجلس النواب للتصويت على الرئيس العراقي الجديد فيما حاولوا التوجهَ ناحية مبنى المحكمة الاتحادية بالمنطقة نفسها.

وطالب قياديون في التيار الصدري المتظاهرين بعدم التعرض للقضاء العراقي فيما حمّلوا الكتل السياسية مسؤولية اي اعتداء على المتظاهرين.

يذكر ان نحو مئة مدني وخمسة وعشرين عسكريا اصيبوا في الاحتجاجات.