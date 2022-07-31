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بري: إطلاق المسيرات في اتجاه كاريش دفع ملف الترسيم قدما

بري: إطلاق المسيرات في اتجاه كاريش دفع ملف الترسيم قدما
الأحد ٣١ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٨ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، يوم السبت، "لا تنازل أو مساومة على حقوق لبنان، ولن يكون هناك أي تنازل عن الثروات البحرية ولا تطبيع".

العالم - لبنان

وقال بري إن "عملية المسيرات الثلاث، التي نفذتها المقاومة، ساهمت في دفع ملف ترسيم الحدود قدما".

ولفت رئيس مجلس النواب اللبنانی إلى أنه لن يدعو إلى جلسة انتخاب رئيس جمهورية إلا بعد إنجاز القوانين الإصلاحية المطلوبة من صندوق النقد.

وعما إذا كانت ستشكل حكومة، قال بري "إذا صارت عجيبة بتتألف"، و"اتصلت بميقاتي وطلبت منه عقد جلسة بين الرؤساء الثلاثة أو بينه وبين الرئيس عون يوم الاثنين في عيد الجيش".

وحول موضوع ترسيم الحدود البحرية، شدد على أن "لبنان يريد حقل قانا كاملا "يا كلو يا بلاه"، وأضاف عن عودة الوسيط اموس هوكشتاين "بكرا بتاخدوا الجواب الشافي وان شاء الله الذهاب إلى الناقورة أحسن ما نروح على مطرح تاني".

وختم معلقا على الإستحقاق الرئاسي "على رئيس الجمهورية أن تكون لديه نكهة مسيحية ونكهة إسلامية، لكن الأهم أن تكون لديه نكهة وطنية".

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