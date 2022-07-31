صبري: الفلسطينيون في صراع ديموغرافي مع الاحتلال

العالم - فلسطين

وأشار صبري في تصريح صحفي يوم السبت، أنّ أعداد الفلسطينيين في تزايد مستمر، منوهًا إلى أنّ الاحتلال يسعى إلى إضعاف العرب والفلسطينيين في الداخل من خلال تغذية الخلافات الداخلية.

وأكد أنّ الاحتلال ينفذ سياسة بريطانيا المجرمة التي كانت تتخذ من قاعدة "فرق تسد" أساسًا لجرائمها.

وأضاف صبري: "على شعبنا في الداخل المحتل أن يكون متيقّظًا مُتنبّهًا من نشوب الخلافات الداخلية التي يُغذيها الاحتلال".

وأشار إلى أنّ الاحتلال يُرخّص الأسلحة بيد المواطنين لتغذية الاقتتال الداخلي، في الداخل المحتل، مُوضحًا أنّ هناك حالة وعي يشهدها الشبان، ما أفشل الاحتلال أيضًا في معركة الوعي.