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تركيا ترفع توقعات التضخم في نهاية 2022

تركيا ترفع توقعات التضخم في نهاية 2022
الأحد ٣١ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٩:٠٧ بتوقيت غرينتش

رفع البنك المركزي التركي توقعاته للتضخم السنوي في نهاية العام إلى 60.4% من 42.8% قبل ثلاثة أشهر

العالم - ترکیا

وزاد متوسط توقعاته لنهاية عام 2023 إلى 19.2% من 12.9%، حسبما أظهر استعراض محافظ البنك شهاب كافجي أوغلو لتقرير فصلي عن التضخم.

وأظهر استطلاع لـ«رويترز» أن الاقتصاديين يتوقعون تضخماً بنسبة 70% في نهاية العام الجاري.

وقال كافجي أوغلو إن البنك سيواصل اتخاذ خطوات لإدارة أي تطورات غير عادية بالنسبة للقروض التجارية والاستهلاكية التي تراجعت مؤخراً.

ويُبقي «المركزي» التركي سعر الفائدة الرئيسي ثابتاً عند 14% على الرغم من ارتفاع تكاليف المعيشة.

وأظهر العرض الفصلي للبنك توقع تضخم سنوي عند نحو 90% في الخريف قبل أن يتراجع.

واقترب معدل التضخم من 79% الشهر الماضي بعد سلسلة من التخفيضات غير التقليدية في أسعار الفائدة العام الماضي، وارتفاع أسعار الطاقة.

وقال كافجي أوغلو إنه في حين ظل تضخم أسعار المستهلكين فوق مستوى التوقعات في يونيو/حزيران، أظهر التضخم الأساسي توقعات أكثر إيجابية، وإن تراجع الطلب ينبغي أن يساعد في النصف الثاني من العام.

وأضاف أن التوازن سيتحسن بمجرد عودة أسعار السلع الأولية العالمية إلى طبيعتها، بمساعدة عائدات السياحة التركية التي فاقت التوقعات بكثير.

وتراجعت الليرة التركية قليلاً إلى 17.925 بحلول الساعة 08:26 بتوقيت غرينتش.

وتقترب من أدنى مستوياتها على الإطلاق التي لامستها خلال أزمة العملة في ديسمبر/كانون الأول، والتي اندلعت بسبب التخفيضات غير التقليدية لأسعار الفائدة.

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