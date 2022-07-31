"الرئاسي" يتسلم مقترحاً أممياً لتمديد الهدنة في اليمن

العالم-اليمن

وذكر المجلس الرياض الرئاسي في بيان له، مساء السبت، أن وزير الخارجية أحمد بن مبارك، تسلم رسالة مقدمة من غروندبرغ حول الهدنة والإطار المقترح لتمديدها.

يشار إلى أن غروندبرغ سبق أن أكد، الخميس الماضي، أنه يجري اتصالات مكثفة لتمديد الهدنة وتوسيع نطاقها.

وأعلن غروندبرغ في الثاني من يونيو الماضي، موافقة الأطراف في اليمن على مقترح أممي بتمديد الهدنة السارية في اليمن منذ الثاني من أبريل الماضي، شهرين إضافيين تنتهي مطلع أغسطس المقبل.

وتتضمن الهدنة المعلنة إيقاف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.

كما تتضمن الهدنة تيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة غرب اليمن، والسماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء الدولي أسبوعياً.

من جهته قال متحدث شركة النفط اليمنية عصام المتوكل قرصنة سفن الوقود خلال فترة الهدنة كبدت اليمن 5 مليون دولار، ولا تزال 5 سفن محتجزة قبالة جيزان.

واكد عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله حزام الاسد، إن الهدنة ظلت حبرا على ورق مع استمرار العدوان السعودي على الشعب اليمني.