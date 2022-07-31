وطني 'الصحراء الغربية'.. احبك.. لا بديل عنك

العالم - نبض السوشيال

الجمعة الماضية استقبل رئيس جمهورية الصحراء الغربية الأمين العام لجبهة البوليساريو السيد إبراهيم غالي مفوض الإتحاد الأفريقي المكلف بالشؤون السياسية والسلم والأمن السيد بانكول اديوي، وذلك بمقر رئاسة الجمهورية الصحراوية.

اللقاء تناول التعاون القائم بين الجمهورية الصحراوية والاتحاد الأفريقي والتشاور المنتظم بين الطرفين حول الوضع السائد في افريقيا وتنفيذ الأجندة القارية في مجال السلم والأمن والتنمية".

وسمح اللقاء بإطلاع المسؤول الأفريقي على أخر المستجدات التي تعرفها القضية الصحراوية خاصة في هذا الظرف الذي يتسم بالعودة للكفاح المسلح والمواجهة المباشرة مع الاحتلال.

وتأتي زيارة السيد بانكول أديوي الذي يرافقه وفد من مسؤولي أجهزة صنع السياسات في الإتحاد الأفريقي للإطلاع أكثر على القضية الصحراوية .

من جهة اخرى، وبعد أزمة دبلوماسية استمرت عاما بين اسبانيا والمغرب أجرى رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في نيسان/ابريل الماضي زيارة رسمية إلى المغرب، بدعوة من الملك المغربي محمد السادس الذي استضاف سانشيز في العاشر من الشهر المذكور على دعوة افطار، غير ان صورة للعلم الإسباني مقلوبا في لقاء الإفطار الذي أقامه الملك المغربي لضيفه سانشيز، اثارت جدلا تطلب توضيحا لاحقا، حيث قالت صحيفة "لارثون" الإسبانية إن الأمر كان خطأ من أعضاء البروتوكول، وليس مقصودا، نقلا عن دبلوماسيين مغاربة.

وكانت العلاقات قد عادت بين الرباط ومدريد إلى الدفء بعدما أعلنت إسبانيا، في آذار/ مارس الماضي، دعم مبادرة الحكم الذاتي المغربية لتسوية النزاع في إقليم الصحراء.

وفي 14 آذار/ مارس، اعتبر رئيس الوزراء الإسباني في رسالة وجهها إلى ملك المغرب، أن مبادرة الحكم الذاتي "الأكثر جدية" لتسوية النزاع في إقليم الصحراء، وجاء في الرسالة، أن "إسبانيا تعترف بأهمية قضية الصحراء بالنسبة للمغرب، وتعتبر مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007 بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف"، على حد تعبيره.

زيارة سانشيز إلى الرباط جاءت بعد أزمة مرت بها علاقات البلدين، منذ أن استقبلت مدريد في نيسان/ أبريل الماضي، زعيم "البوليساريو" إبراهيم غالي، ودون إخطار الرباط بذلك.

ووفق مؤرخين، فقد اتسمت العلاقات المغربية الإسبانية، بـ"التعقيد"، ولها "امتداد تاريخي هو الأقدم مقارنة مع العلاقات المغربية-الفرنسية أو المغربية-الأمريكية بحكم القرب والجوار".

في العاشر من نيسان/ابريل الماضي أعلنت جبهة البوليساريو، قطع اتصالاتها مع الحكومة الاسبانية بعد قرار رئيسها بيدرو سانشيز، دعم مبادرة الحكم الذاتي التي طرحها النظام المغربي لحل نزاع الصحراء الغربية، فيما أكدت خارجية مدريد إن أبواب الحوار مفتوحة.

على إثر الإعلان عن تأييد حكومة سانتشيز لخطة المحتل المغربي الرامية الى تشريع ضم أراضى الصحراء الغربية بالقوة و مصادرة حقوق الشعب الصحراوي غير القابلة للتصرف في تقرير المصير والإستقلال، ونظرا للخطوات الملموسة التى إتخذتها حكومة بيذرو سانتشيز في هذا الاتجاه، وبناء على أن الدولة الإسبانية لها مسؤوليات تجاه الشعب الصحراوي والأمم المتحدة في نفس الوقت باعتبارها القوة المديرة للإقليم، وأن مسؤولياتها تبعا لذلك لا تسقط بالتقادم، فإن جبهة البوليساريو قررت تعليق اتصالاتها بالحكومة الإسبانية الحالية حتى تنئى بنفسها عن إستعمال القضية الصحراوية فى إطار المقايضات البائسة مع المحتل وحتى تلتزم بقرارات الشرعية الدولية التى تعترف للشعب الصحراوى بالحق فى تقرير المصير وباحترام حدود بلاده كما هي معترف بها دوليا.

من جهتها أدعت الخارجية الاسبانية أنها "ستبقى مفتوحة دائمًا على جميع قنوات الحوار" مع جبهة البوليساريو، حسبما نقلت وكالة أوروبا برس الاسبانية.

نبدأ هذه الحلقة من (نبض السوشيال) مع تغريدة لحساب الناشط (دحمان) الذي غرد قائلا:

#صحف_اسـبانيـة: رئيس الحكومـة بيدرو سانشيز سيعلن اسـتقالته قـريباً بعد الفشل الذريع لحـكومتـه البـرلمان الإسـباني سـيدفع باسـتقالة سانشيز بعد توصيات من البرلمان #الأوروبي الذي رفض الوقـوف إلى جانب #إسـبانيا في مـوقفها ضد #الصحراء_الغربيـة سانشـيز راهن على حصان خاســر

غرد حساب الناشط (زين علي طالب - Zeini Ali Taleb) قائلا:

وحدات الجيش الصحراوي تكبد حنود الاحتلال بقطاع المحبس خسائر فادحة في الأرواح والمعدات #الصحراء_الغربية

وفي تغريدة ثانية له غرد حساب (زين علي طالب - Zeini Ali Taleb) قائلا حول زيارة قام بها مفوض السلم والأمن بالإتحاد الأفريقي للصحراء الغربية قائلا:

مفوض السلم والأمن بالإتحاد الأفريقي يؤكد من ولاية السمارة :أفهم جيدا معاناتكم الطويلة من أجل أن تكونوا احرارا فوق أرضكم وهذا هو قصد زيارتنا #الصحراء_الغربية https://sh24h.info/?p=8232 via

@Sh24hI

وحول الزيارة التي قام بها مفوض السلم والامن بالاتحاد الافريقي قال حساب (﮼رَاشـــــد | Rashid) الذي عرف عن نفسه في ملفه الشخصي بانه (#مترجم وصحافي من #الصحراء_الغربية مهتم بالقضايا الدولية والإقليمية نشط في #الدبلوماسية_الرقمية Freelance & #DigitalDiplomacy from #WesternSahara)، قال راشد:

زيارة وفد مفوضية السلم والأمن الإفريقي إلى مؤسسات #الجمهورية_الصحراوية تأكيد على التزام #الاتحاد_الأفريقي بتصفية الاستعمار من #الصحراء_الغربية آخر مستعمرة أفريقية ودوره المحوري في إيجاد حلول أفريقية للأزمات في القارة.

حساب الناشط الجزائري (خلدون عقبا 58 ولايا - Kheldoun Okba 58 Wilaya) الذي كتب جمة عن الجزائر في ملفه الشخصي قال فيها ( الجزائر خفيفة على اللسان، ثقيلة في الميزان، ترعب أعداء العروبة و الإسلام ) غرد خلدون حول الحل المثمر لقضية الصحراء الغربية وجبهة البوليساريو والذي يتمثل بالحرب والمقاومة قائلا:

الحل الوحيد الذي يأتي بنتيجة ، و ليشهد العالم كما شهد علينا لما حاربنا الاستدمار الفرنسي في عقر داره. #المغرب_دوله_ارهابيه #الصحراء_الغربية #الجزائر #المغرب #الشعب_يبايع_ملكه

وفي تغريدة ثانية لحساب الناشط (خلدون عقبا 58 ولايا - Kheldoun Okba 58 Wilaya) قال:

#حدث_اليوم وزير الخارجية الصحراوي محدد سالم ولد السالك يتحادث مع مفوض #الإتحاد_الأفريقي المكلف بالشؤون السياسية والسلم والأمن. #الجزائر #الصحراء_الغربية #المغرب #أفريقيا



