نائب آخر يستقيل من الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية

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وتم ذلك بعد أن استقالت نائبتان من المجلس الأعلى للحزب وسط تكهنات بأن ذلك قد يؤدي إلى تحول الحزب إلى نظام القيادة الجماعية.



ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء عن كوون التصريحات التي نشرها على فيسبوك، بعد ساعات من إعلان النائبة جو سو-جين عن تنحيها من المجلس، وذلك بعد يومين من تنحي النائبة بيه هيون-جين.



وقال كوون: "سوف أتنحى عن دوري كقائم بأعمال رئيس الحزب".



وأضاف "سأبذل قصارى جهدي لنقل السلطة سريعا إلى نظام لجنة الطوارئ".



وجاءت استقالة النائبتين في الوقت الذي أثار فيه العديد من أعضاء الحزب تساؤلات حول رئيس الحزب بالنيابة وزعيم الكتلة البرلمانية، بعد أن التقطت كاميرا صحفية تبادله الرسائل مع رئيس البلاد يون سيوك-يول، لتفضح انتقاد يون لرئيس الحزب الموقوفة عضويته لي جون-سيوك.



وأصبح كوون القائم بأعمال زعيم الحزب في وقت مبكر من هذا الشهر بعد أن تم تعليق عضوية لي الحزبية لمدة ستة أشهر بسبب مزاعم تلقيه خدمات جنسية مدفوعة من جانب رجل أعمال في عام 2013، ثم محاولته التستر عليها بعد ظهور المزاعم في أواخر العام الماضي.