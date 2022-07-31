الوسيط الأمريكي في ملف ترسيم الحدود البحرية يصل بيروت

العالم - لبنان

وتأتي زيارة هوكشتاين في إطار مناقشة الحلول المستدامة لأزمة الطاقة في لبنان، بما في ذلك التزام إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بتسهيل الأمور، والمفاوضات بين لبنان والكيان الإسرائيلي حول الحدود البحرية، بحسب الخارجية الأمريكية.

وأوضحت الخارجية الأمريكية بأن التوصل إلى حل في المفاوضات بين لبنان والاحتلال أمر ضروري وممكن، ولكن لا يمكن تحقيقه إلا من خلال المفاوضات والدبلوماسية.

هذا ومن المقرر ان يستقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي المفاوض الأميركي في مفاوضات ترسيم الحدود أموس هوكشتاين في السراي الحكومي غداً الاثنين.