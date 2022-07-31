أردنية ترفض مواجهة 'إسرائيلية' في بطولة العالم للتايكواندو

العالم ـ الأردن

ووفق رؤية الإخبارية؛ انسحبت نجمة المنتخب الوطني الأردني للتايكواندو للناشئين "ميسر الدهامشة" أمام لاعبة من الكيان الصهيوني في بطولة العالم المقامة حاليا في بلغاريا.

وقررت الدهامشة عدم مواجهة منافستها في مباراة تحديد الميدالية البرونزية للناشئين، رفضا منها الاعتراف بالكيان الإسرائيلي.

ويأتي انسحاب الدهامشة، بعد شهرين على انسحاب لاعب المنتخب الأردني للمبارزة "إياس الزمر"، بعدما أوقعته القرعة في مواجهة لاعب "إسرائيلي" في بطولة عالمية للناشئين أقيمت في مدينة دبي الإماراتية.

وتكررت في الآونة الأخيرة، مقاطعة لاعبين عرب فعاليات وأنشطة رياضية يشارك فيها صهاينة، في إطار رفض التطبيع والاعتراف بالاحتلال، بما يعبر عن نبض الأمة الرافض للتطبيع الرسمي من بعض الأنظمة العربية.