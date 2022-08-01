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إسبانيا تعرب عن دعمها ترشح مقدونيا الشمالية للاتحاد الأوروبي

إسبانيا تعرب عن دعمها ترشح مقدونيا الشمالية للاتحاد الأوروبي
الإثنين ٠١ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٢:١٤ بتوقيت غرينتش

أعرب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز عن دعم بلاده الكامل لمقدونيا الشمالية، في ترشحها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

العالم-اوروبا

وعقد سانشيز محادثات يوم الأحد مع رئيس وزراء مقدونيا الشمالية ديميتار كوفاتشيفسكي في العاصمة سكوبي قبل محطته الأخيرة في جولته بغرب البلقان وستشمل ألبانيا يوم الاثنين.

وخلال جولته، زار سانشيز صربيا والبوسنة والهرسك والجبل الأسود.

وسعى مسؤولو الاتحاد الأوروبي مؤخرا لتشجيع حكومات المنطقة على المضي قدما في الإصلاحات وسط المخاوف من جهود روسيا لتعزيز نفوذها في منطقة البلقان.

قال سانشيز إن الحرب في أوكرانيا دفعت الاتحاد الأوروبي لإعادة التفكير في سياسته الخاصة بالتوسع وفتح أبوابه للدول في شرق أوروبا وغرب البلقان.

وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع ديميتار كوفاتشيفسكي: "نحن أكثر اتحادا من أي وقت مضى. تستطيع أن تعتمد علي من منظورك الأوروبي".

وبدأ الاتحاد الأوروبي مفاوضات العضوية مع ألبانيا ومقدونيا الشمالية قبل أسبوعين وهي خطوة تأخرت كثيرا في مسارات دول البلقان نحو عضوية الاتحاد الأوروبي التي اكتسبت زخما في ظل الحرب في أوكرانيا.

وجاء القرار بعد أن وافق برلمان مقدونيا الشمالية على اتفاق يتجاوز اعتراضات بلغاريا ويمهد الطريق لبدء المفاوضات.

وعرقلت بلغاريا التقدم في محادثات انضمام مقدونيا الشمالية، متهمة حكومتها بعدم احترام العلاقات الثقافية واللغوية والتاريخية المشتركة.

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إسبانيا تعرب عن دعمها ترشح مقدونيا الشمالية للاتحاد الأوروبي

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