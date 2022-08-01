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صدمة.. التين قد يحتوي على حشرات ميتة

صدمة.. التين قد يحتوي على حشرات ميتة
الإثنين ٠١ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٧:٢٩ بتوقيت غرينتش

يحتوي التين على قيم غذائية عالية مثل فيتامين سي وفيتامين ب والكالسيوم والحديد والبوتاسيوم - لكن اتضح أن هناك سببا يجعل النباتيين يفضلون تجنب تناوله.

العالم - صحة

نبدأ بالقول إن التين، ليس في الواقع فاكهة بل زهرة. نظرا لأنه يزهر داخل قشرة لا تسمح له بالتكاثر بالطريقة التقليدية للتلقيح - يتكاثر التين من خلال الدبابير التي تستخدمه لوضع بيضها. عندما يدخل الدبور التين من خلال فتحة صغيرة في الأسفل، فإنه يظل عالقا هناك عادة. هذا يعني أن التين الذي تأكله قد يحتوي على دبور ميت. قلنا لك ألا تستمر في القراءة!.

قبل أن تتخلى عن الفاكهة تماما- لدينا أخبار جيدة. احتمالية تناول التين الذي يحتوي على بروتينات دبور صغيرة قليلة جدا. أولا، نأكل في الغالب أنثى التين، بينما تضع الدبابير بيضها في ثمار الأشجار الذكور، بحسب موقع food.walla.

ثانيا، التين الذي يُباع عادة في السوق يتكاثر بالتلقيح الذاتي ودون الدبابير. لذلك، فإن فرصتك في تناول واحدة مع دبور هي بشكل أساسي إذا كنت تأكل التين مباشرة من الشجرة.

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