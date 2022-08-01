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بكين: جيشنا لن يقف مكتوف الأيدي إذا زارت بيلوسي تايوان

بكين: جيشنا لن يقف مكتوف الأيدي إذا زارت بيلوسي تايوان
الإثنين ٠١ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٠:٠٤ بتوقيت غرينتش

هددت وزارة الخارجية الصينية، بأن بكين ستتخذ إجراءات "حاسمة وفعالة" في حال قررت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي زيارة تايوان.

العالم - اسيا والباسفيك

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو ليجيان في إفادة صحفية اليوم الاثنين: "إذا زارت بيلوسي تايوان، فسيكون ذلك تدخلا صارخا في الشؤون الداخلية للصين وسيؤدي إلى عواقب وخيمة للغاية".

واضاف: "جيش التحرير الشعبي الصيني لن يقف مكتوف الأيدي".

وأشار المتحدث إلى أن زيارة بيلوسي لتايبيه ستزعزع الاستقرار في مضيق تايوان وستوجه ضربة للعلاقات الصينية الأمريكية، وقال: "ستتخذ الصين بالتأكيد إجراءات مضادة حاسمة وفعالة".

وقالت بيلوسي التي انطلقت أمس في جولة آسيوية، إنها ستزور سنغافورة وماليزيا وكوريا الجنوبية واليابان خلال جولتها، لكنها لم تذكر تايوان.

وفي وقت سابق لم تستبعد وسائل الإعلام الأمريكية، احتمال زيارة بيلوسي لتايوان، لكن بيلوسي نفسها رفضت التعليق على هذه المعلومات متعللة بالدواعي الأمنية.

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