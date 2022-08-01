الإثنين ٠١ أغسطس ٢٠٢٢
٠٦:١٤ GMT
فارسی
البث المباشر

القوات الجوية المصرية تنفذ عرضا جويا فوق الأهرامات بمشاركة كوريا الجنوبية

القوات الجوية المصرية تنفذ عرضا جويا فوق الأهرامات بمشاركة كوريا الجنوبية
الإثنين ٠١ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٥ بتوقيت غرينتش

تستعد القوات الجوية المصرية لتنفيذ عرض جوي فوق سفح الأهرامات بمشاركة فريق الألعاب الجوية الكوري الجنوبي، الذي وصل إلى إحدى القواعد الجوية المصرية.

العالم ـ مصر

ومن المقرر أن يشارك الفريق الكوري الجنوبي في العرض الجوي الذي تنفذه القوات الجوية المصرية تحت مسمى "بيراميدز إير شو 2022"، حسبما ذكرت "بوابة أخبار اليوم" المصرية، اليوم الاثنين.

ولفتت الصحيفة إلى أنه من المقرر أن يتم تنفيذ العرض الجوي الأربعاء المقبل 3 أغسطس/ آب الجاري.

ويشارك فريق "النسور السوداء" الكوري الجنوبي بعدد من العروض الجوية التي تنفذها طائراته، بينما ينفذ فريقا "النجوم الفضية" و"حورس" المصريان عروضا خاصة إضافة إلى عروض لأفراد من قوات المظلات المصرية.

كما يشمل العرض مشاركة الموسيقات العسكرية المصرية بمقطوعات ومعزوفات وطنية.

روابط ذات صلة

الأمن يكشف حقيقة فيديو اختطاف عدد كبير من الأشخاص في صحراء مصر

حريق هائل بفندق رمسيس هيلتون في مصر

الكشف عن بقايا مبنى لأحد معابد الشمس الأربعة المفقودة في مصر

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. "هوكشتاين" يزور لبنان على وقع اصداء معادلة كاريش

بكين تكشف عن الصاروخ "قاتل حاملات الطائرات" مع احتدام التوتر حول تايوان

والد الجندي الأسير 'هدار غولدين' يشن هجوما لاذعا على قيادة الاحتلال

كمالوندي: اصدار الأمر بتشغيل مئات أجهزة الطرد المركزي الجديدة

القوات الجوية المصرية تنفذ عرضا جويا فوق الأهرامات بمشاركة كوريا الجنوبية

تشاهدون الليلة في بانوراما.. خيارات المرحلة في العراق بعد التظاهرات المضادة