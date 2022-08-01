القوات الجوية المصرية تنفذ عرضا جويا فوق الأهرامات بمشاركة كوريا الجنوبية

العالم ـ مصر

ومن المقرر أن يشارك الفريق الكوري الجنوبي في العرض الجوي الذي تنفذه القوات الجوية المصرية تحت مسمى "بيراميدز إير شو 2022"، حسبما ذكرت "بوابة أخبار اليوم" المصرية، اليوم الاثنين.

ولفتت الصحيفة إلى أنه من المقرر أن يتم تنفيذ العرض الجوي الأربعاء المقبل 3 أغسطس/ آب الجاري.

ويشارك فريق "النسور السوداء" الكوري الجنوبي بعدد من العروض الجوية التي تنفذها طائراته، بينما ينفذ فريقا "النجوم الفضية" و"حورس" المصريان عروضا خاصة إضافة إلى عروض لأفراد من قوات المظلات المصرية.

كما يشمل العرض مشاركة الموسيقات العسكرية المصرية بمقطوعات ومعزوفات وطنية.