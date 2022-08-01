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اميركا تفرض اجراءات حظر جديدة ضد ايران

اميركا تفرض اجراءات حظر جديدة ضد ايران
الإثنين ٠١ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٢ بتوقيت غرينتش

ادرجت وزارة الخزانة الاميركية 6 شركات وناقلة نفط في قائمة الحظر الاميركية بذريعة علاقاتها مع ايران .

العالم - ايران

واعلنت وزارة الخزانة الاميركية اليوم الاثنين اسماء شركات جديدة في قائمة العقوبات بذريعة علاقاتها مع ايران .

فيما يلي أسماء الشركات وناقلة النفط التي تعرضت للحظر :

شركة "بلوكاكتوس" لتجارة المعدات الثقيلة وقطع غيار الآلات ومقرها الإمارات العربية المتحدة بحجة الارتباط مع شركة الخليج الفارسي للصناعات البتروكيماوية.
شركة "فرول كانيون" ، ومقرها الصين ، بحجة الارتباط مع شركة الخليج الفارسي للصناعات البتروكيماوية .

شركة جولدن فارير للملاحة البحرية ، ومقرها الصين ، بموجب الأمر التنفيذي رقم 13846 .

شركة بايونير لإدارة الشحن ، ومقرها سنغافورة ، بموجب الأمر التنفيذي رقم 13846 .

شركة زنفار التجارية ومقرها ماليزيا بذريعة الارتباط مع شركة الخليج الفارسي للصناعات البتروكيماوية.

شركة شوكوفي للتجارة الدولية ومقرها الصين بذريعة الارتباط بشركة الخليج الفارسي للصناعات البتروكيماوية.

ناقلة النفط Glory Harvest ، تحت علم بنما ، بحجة الارتباط بشركة جولدن فارير.

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