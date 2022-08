طالما ان الموت مؤكد فلا تعش جبانا يا صديقي

العالم - نبض السوشيال

مدينة جنين هي احدى المدن الفلسطينية المحتلة ومركز محافظة جنين وأكبر مدنها، تقع في شمال الضفة الغربية المحتلة وتعتبر تاريخيا، إحدى مدن المثلث في شمال فلسطين، وتبعد عن القدس مسافة 75 كيلومترا إلى الشمال. تطل جنين على غور الأردن من ناحية الشرق، ومرج بن عامر إلى جهة الشمال.

بالرغم من قلة عدد سكانها حتى تاريخ وقوع النكبة مقارنة بالمدن الفلسطينية الأخرى، إلا أن لها ثقلا اقتصاديا أكبر بكثير من حجمها السكاني. يبلغ عدد سكان المدينة 39,000 نسمة، أما المحافظة فيقطنها حوالي ربع مليون نسمة وتحديدا 256 الف نسمة.

عُرفت جنين بعدد من الأسماء عبر الزمن، وقد ورد اسم المدينة في مصادر وآثار المصريين القدماء والبابليين والآشوريين، فوفقًا لعلماء الآثار فإن الكنعانيين هم من أسسها في حدود سنة 2450 قبل الميلاد، وبهذا تعتبر من أقدم مدن العالم التي لا تزال مأهولة بالسكان.

كانت تسمى قديما عين جانيم وتعني الجنائن، حيث ارتبط اسم المدينة بمرج بن عامر الذي يعتبر أخصب أراضي فلسطين التاريخية، وفي عهد الرومان كان في بقعتها قرية ذكرت باسم "جيناي" من قرى سَبَسْطية.

سيطرت على جنين الكثير من القوى، فكانت تارة تنهض وتارة أخرى تنتكس، إلا أن المدينة ازدهرت في أواخر الحكم العثماني وتأسس فيها أول مجلس بلدي في عام 1886. تطورت الحياة في جنين بصورة متسارعة عبر ما يزيد عن القرن بازدياد عدد اللاجئين إليها، حتى بلغت منزلتها المهمة بين المدن الكبرى بالضفة الغربية في العصر الحديث.

كان لمدينة جنين شأن عظيم في النضال الوطني الفلسطيني منذ بداية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وظلت هاجسا بالنسبة لكيان "إسرائيل" بسبب قربها من مدن الداخل ومشاركة عدد كبير من أبنائها في العمل المسلح ضد الكيان المحتل، خصوصا بعد الانتفاضة الثانية.

آخر الاوضاع الامنية فيها استشهاد شاب فلسطيني مساء أمس الاثنين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين شمال الضفة الغربية، واعتقلت القوات القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ بسام السعدي بعد اقتحام منزله في المخيم.

وزارة الصحة الفلسطينية أفادت بوصول شهيد (ضرار الكفريني) برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى مستشفى جنين الحكومي، فيما ذكرت مصادر محلية، أن القوات الإسرائيلية اعتقلت القيادي بسام السعدي وزوج ابنته أشرف الجدع بعد الاعتداء على القيادي وزوجته.

واندلعت اشتباكات مسلحة، في مخيم جنين عقب اقتحام قوات الاحتلال للمخيم بقوة خاصة، فيما أفادت مصادر محلية، بأن أصوات انفجارات وإطلاق نار سُمعت في أرجاء المخيم بالتزامن مع الاقتحام.

جيش الاحتلال دفع بتعزيزات لمخيم جنين وسط دوي كثيف للرصاص الحي، في المقابل أكدت سرايا القدس-كتيبة جنين، عبر بيان لها، أن مقاتليها يخوضون اشتباكا مع قوات الاحتلال بعد اقتحامه للمخيم.

وبذاك فقط أعلنت سرايا القدس الاستنفار “ورفع الجاهزية لدى مجاهديها والوحدات القتالية العاملة، تلبيةً لنداء الواجب أمام العدوان الغادر الذي تعرض له القيادي الكبير الشيخ بسام السعدي وعائلته في جنين.”

نتابع الان وضمن هذه الحلقة من (نبض السوشيال) اهم التغريدات التي وصلت نصاب ترد ترند فلسطين المحتلة وغزة والاردن حيث نشر (الخنادق الحساب الثاني - Al-Khanadeq) فيديو يصور وداع عائلة الشهيد ضرار الكفريني لجثمان الشهيد وغرد حستب (الخانادق الثاني) قائلا:

وداع والدة الشهيد ضرار الكفريني لإبنها الذي ارتقى برصاص قوات الاحتلال في جنين الليلة الماضية #فلسطين #جنين #الخنادق

لل

من جهته نشر حساب الناشط الفلسطيني (ثائر) مخطوطة جدارية جهادية تضحوية كتبت على احد جدران مخيم جنين جاء فيها (هذا المخيم سينجب باستمرار جرحى، اسرى، شهداء) وغرد قائلا:

#المقاومة جدوى مُستمرة .

#جنين

غرد حساب موقع (الميادين باللغة الانجليزية - Al Mayadeen English) قائلا:

أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين ، عن التعبئة العامة لقواتها ومقاتليها في كافة الأراضي الفلسطينية بعد أسر مسؤولها بسام السعدي. #فلسطين # جنين

Al-Quds Brigades, the military wing of the Palestinian Islamic Jihad Movement, announced the general mobilization of its forces and fighters in all #Palestinian territories following the capture of its official, Bassam Al-Saadi. #Palestine #جنين

ومن خلال وسم (#فلسطين) غرد موقع الشبكة الاعلامية والاخبارية العربية (غرب اسيا) بنشره فيديو عن اعتقال قوات جهاز الأمن الوقائي التابع للسلطة في نابلس الأسير المحرر محمود عصيدة، بعد اقتحام بيته، وكتب الموقع قائلا:

#فلسطين | لحظة اعتقال جهاز الأمن الوقائي التابع للسلطة في نابلس الأسير المحرر محمود عصيدة، بعد اقتحام بيته وترهيب الأطفال والنساء، فجر اليوم. #غرب_آسيا

ي

كما غرد حساب المجمع الاخباري العربي (أخبار بلادي) قائلا ان قوات الاحتلال شنت حملة مداهمات واعتقالات واسعة في مدن الضفة الغربية وفي تفاصيل الخبر ضمن الموقع المذكور اعلن المجمع في خبره الاول ان (قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت فجر اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات واعتقالات واسعة في مدن مختلفة بالضفة الغربية، وقامت بالعبث بممتلكات الفلسطينيين وتخريبها) وغرد قائلا:

الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات واسعة بمدن الضفة الغربية #أخبار #فلسطين

نشر حساب (وكالة سند للانباء) الفلسطينية فيدو عن (اشتباكات #جنين واعتقال القيادي بسام السعدي) وغرد قائلا:

تقرير مصور | اشتباكات #جنين واعتقال القيادي بسام السعدي https://youtu.be/hPPVKY_Psr8

لاى

نختم هذه الحلقة من (نبض السوشيال) مع تغريدة لحساب الكاتب والباحث الفلسطيني (عزات جمال) الذي نشر صورة للشهيد الفلسطيني ضرار الكفريني ومقولة جهادية للشهيد قال فيها (طالما ان الموت مؤكد فلا تعش جبانا يا صديقي).. وغرد عزات قائلا:

طالما أن الموت مؤكد فلا تعش جباناً يا صديقي آخر ما كتبه شهيد #جنين ضرار الكفريني على حسابه على الإنستجرام رحمه الله رحمة واسعة واسكنه فسيح جناته