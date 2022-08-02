إحياء المراسم العاشورائية في مدن وبلدات جنوب لبنان

العالم - لبنان

وفي كلمة له، أكّد المطران عبد الله "ضرورة أن نتذكّر في هذه المناسبة العظيمة أن دعوتنا الأساسية هي الشهادة للحق، الذي لا يمكن أن ينبع إلا من المحبة، لأن كل حق لا يعرف المحبة هو باطل"، داعيًا إلى بناء وطن أكبر من قامة أبنائه، والعمل على جعله محصّنًا بوحدتنا، ومدعّمًا بشفافيتنا، ولامعًا في محاربة الباطل، وقوته في نظام العدل الذي لا يعرف المحاباة".

ومن ثم تلا الشيخ خير الدين شريف السيرة الحسينية العطرة.

وفي مدينة بنت جبيل، أقام حزب الله المجلس العاشورائي المركزي في مجمع أهل البيت (ع)، بحضور إمام مدينة بنت جبيل الشيخ أمين سعد، وعدد من العلماء والفعاليات والشخصيات والأهالي.

وتحدث الشيخ سعد قائلًا: "إن الإمام الحسين (ع) استشهد وانتصر، وما زال صدى ثورته مترددًا منذ ذاك الوقت الى اليوم وحتى قيام الساعة".

وفي محلة القائم عند مفرق بلدة العباسية، وفي بلدات المالكيه وعيتيت والبازورية وفرون ومركبا والقليلة ومجدل زون، تليت السيرة الحسينية، قبل أن تقام لطميات حسينية صدحت فيها الحناجر بعبارات التلبية للإمام الحسين (ع)، فيما كانت المضائف العاشورائية توزّع الضيافات بمختلف أنواعها على المارة والمشاركين في المجالس.

وواصلت مفوضية جبل عامل الأولى في كشافة الإمام المهدي (عج) إحياء مصاب أبي عبد الله الحسين (ع) لليوم الثالث على التوالي في مختلف مدن وقرى الجنوب، من خلال إقامة 315 مجلسًا أقيم بمشاركة 22994 حسينيًّا وزينبيّة.

كما تنوعت فقرات الإحياء بين الأنشطة الفنية، إضافة إلى مجالس العزاء وحلقات اللطم، التي عبّر من خلالها الحاضرون عن صدق محبّتهم وولائهم لسيّد الشهداء (ع).