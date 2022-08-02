رسائل المقاومة هي التي جرت هوکشتاين الاميرکي الی لبنان

العالم - ما رأيکم

ويری باحثون سياسيون أن وحدة الموقف وخطوة المقاومة، جعلت المفاوض اللبناني قوياً في مواجهة الموفد الاميركي عاموس هوكشتاين.

ويقول باحثون سياسيون ان الذهاب الی اي مفاوضات تستلزم أوراق قوة وهيّأت المقاومة الاسلامية هذه الاوراق للمفاوض اللبناني بموضوع المسيرات وخطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ثم الفيديو الذي نشره الاعلام الحربي عن احداثيات لسفن اسرائيلية.

ويؤکد باحثون سياسيون ان وحدة الموقف اللبناني ايضاً كان عنصراً أساسياً في المفاوضات، فقد سَمِع هوكشتاين كلاماً واحداً وموحداً من الرئاسات الثلاث ينص علی خطوط حمراء وفيه نوع من القوة.

ويشير باحثون سياسيون الی ان الوسيط الاميركي يحاول ان يمارس لعبة حافة الهاوية بمعنی انه يريد ان يوحي انه غيرمهتم بتهديدات المقاومة وغيرمهتم بموضوع طبول الحرب او الايحاء بأنه جاهز لهذه الخطوة، كي يرغم الطرف الاخر علی التراجع.

ويؤكد باحثون سياسيون وجود تكتيك اميركي يتمثل في منع حصول المقاومة علی أي نصر في حال تلبية شروط لبنان.

ويعتبر خبراء عسکريين ان زيارة الموفد الاميركي آموس هوكشتاين الی لبنان، تمثل محاولة لاشاعة الاجواء الايجابية الكاذبة.

ويقول خبراء استراتيجيين ان زيارة هوكشتاين الی لبنان، ليست من أجل الحل، بل من أجل تخدير لبنان وتمرير الاسابيع الاربعة لتدخل "اسرائيل" في مهمة انتاج الغاز، وتفرض أمراً واقعاً.

ويؤكد خبراء استراتيجيين ان الجولة الثانية من زيارة هوكشتاين الی لبنان جاءت بعد رسائل القوة التي أرسلتها المقاومة بمحطاتها الثلاثة، المسيرات، ثم الموقف الصريح للأمين العام لحزب الله واخيراً الفيديو المزلزل الذي عممه حزب الله.

ويبيّن خبراء عسکريين ان مهمة هوكشتاين ليست مهمة حل، بل مهمة تعطيل أوراق القوة التي أظهرها لبنان بمقاومته واعادة احياء الطمأنينة في النفس الاسرائيلي خاصة وان الكيان الاسرائيلي علی أبواب انتخابات بعد 3 أشهر وان حكومة تصريف الاعمال الاسرائيلية لاتملك القدرة علی تنازلات تمس افرقاء الحكومة في معركتهم الانتخابية.

ويشدد خبراء عسکريين علی ان المقاومة عندما انطلقت لتحرير الجنوب، لم تكن محل اجماع لبناني واليوم أيضاً عندما تنطلق المقاومة للدفاع عن الثروة النفطية لن تتنظر اجماعاً لارسمياً ولاشعبياً، فمسألة الاجماع والتكليف مقولة ساقطة والمقاومة تتعامل اليوم مع الموقف الرسمي اللبناني وهو محدد بالرسالة المرسلة الی الأمانة العامة للامم المتحدة والمؤرخة 2/2/2022 وتحدد هذه الرسالة المناطق المتنازع عليها وبالتالي اذا لم تلتزم "اسرائيل" بالتوقف عن التنقيب في هذه المناطق وبدأ الاستنتاج في أيلول فسنجد فعلاً للمقاومة لن يرضي اميركا ولن يرضي "اسرائيل" ولن يرضي من يعمل بالإملاءات الاميركية في لبنان.

وأوضح ان المهمة الرئيسية لهوكشتاين كانت الحصول علی ضمانات بأن لاتبادر المقاومة بالتصرف الميداني واستخدام القوة ضد "اسرائيل".

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