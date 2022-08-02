الثلاثاء ٠٢ أغسطس ٢٠٢٢
١٢:٣٤ GMT
فارسی
البث المباشر

هيئة الانتخابات التونسية ترفض التشكيك في نتائج الاستفتاء على الدستور

هيئة الانتخابات التونسية ترفض التشكيك في نتائج الاستفتاء على الدستور
الثلاثاء ٠٢ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٢:١١ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، الثلاثاء، أن نسبة الإقبال يوم الاستفتاء على مشروع الدستور التونسي الجديد كانت 30.5%.

العالم - تونس

وقال "بوعسكر" إنه يتحدى كل من يقول عكس ذلك، مضيفا أن تونس دولة قانون ومؤسسات ومن يعترض عليه أن يتوجه إلى القضاء عوض المطالبة بإعادة الفرز في غياب الهيئة.

كان الرئيس التونسي، قيس سعيد، قال فى وقت سابق، إن "تونس دولة حرّة مستقلّة ذات سيادة، وأن سيادتنا واستقلالنا فوق كل اعتبار".

وشدد "سعيد" وفق بيان للرئاسة التونسية، أن من بين المبادئ التي يقوم عليها القانون الدّولي مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

كما شدد أيضا على استقلال القرار الوطني ورفضه لأي شكل من أشكال التدخل في الشأن الوطني، وأنه لا صوت يعلو في بلادنا فوق صوت الشعب فالدولة التونسية تتساوى في السيادة مع كل الدول كما تنص على ذلك مبادئ القانون الدولي، وأن السيادة داخل الدولة هي للشعب التونسي الذي قدّم آلاف الشهداء من أجل الاستقلال والكرامة الوطنية.

روابط ذات صلة

مثول هيئة الانتخابات أمام المحكمة الإدارية بتونس و"اتحاد الشغل" يرفض التدخل الأجنبي

منظمة تونسية تطعن في نتائج الاستفتاء على الدستور

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

'وزير الصدر' يدعو إلى إخلاء مبنى البرلمان العراقي والاعتصام بمحيطه

قيادي في الجهاد الاسلامي: لن نتوانى بالرد على أي حماقة يرتكبها العدو

شاهد: ايران تقدم جائزة حقوق الانسان لحفيد نلسون ماندلا والشهيدة شيرين ابو عاقلة

بالفيديو.. العثور على مقبرة جماعية لضحايا داعش في منبج

في استكمال للتطبيع.. المغرب: توقيع عقد بناء السفارة الإسرائيلية “الدائمة” في الرباط

هيئة الانتخابات التونسية ترفض التشكيك في نتائج الاستفتاء على الدستور