شاهد: ايران تقدم جائزة حقوق الانسان لحفيد نلسون ماندلا والشهيدة شيرين ابو عاقلة

العالم - خاص بالعالم

إحتفاء بذكرى اليوم العالمي لحقوق الانسان الاسلامية والكرامة الانسانية، اقيم في طهران اجتماع برعاية رئيس السلطة القضائية وبحضور المسؤولين والسفراء والشخصيات المحلية والاجنبية.

وخلال الاجتماع أكد رئيس السلطة القضائية الإيرانية حجة الإسلام والمسلمين غلام حسين محسني ايجئي إن المسؤولين الغربيين والامريكيين لا يقبلون اليوم الدول المستقلة وينفذون جميع الضغوط عليها بمنطق الارهاب والاحتلال والقتل، ويقولون إن على الجميع ان يكونوا معهم وليس امامهم.

وقال ايجئي: اليوم اغلب من يدعون بحقوق الانسان لا يعرفون التعريف الصحيح للحقوق والكرامة الانسانية ومع الاسف يريدون تطبيق كلامهم ولاغير. نتسائل ما الذي فعله هؤلاء في فلسطين والعراق واليمن وافغانستان حيث نرى العديد من نماذج الارهاب وما يعارض حقوق الانسان منهم.

من جهته قال أمين لجنة حقوق الانسان الإيرانية كاظم غريب آبادي في تصريح لقناة العالم: ان العالم اليوم يعاني من تحديات مختلفة منها الارهاب والحظر الاحادي الجانب وعدم الاعتناء بالكرامة الانسانية والاحتلال وقتل الابرياء في انحاء العالم وعلى يد المدعين بحقوق الانسان.. إن حقوق الانسان هي السبيل الوحيد لارتقاء الكرامة الانسانية.

وخلال هذا الملتقى تم تكريم اية الله جوادي آملي وعائلة الشهيد صياد خدايي المدافع عن المراقد المقدسة، فيما تم تقديم الجائزة السابعة لحقوق الانسان الاسلامية والكرامة الانسانية لهذا العام بالمناصفة للمراسلة الفلسطينية الشهيدة شيرين ابو عاقلة ومندلا مانديلا حفيد الرئيس الفقيد نيلسون مانديلا.

وقال مندلا لقناة العالم: الطريق الذي قطعه جدي في تبيين القضية الفلسطينية ومظلومية شعبها يجب ان يسير فيه الجميع وباعتقادي ان تحرير فلسطين يجب ان يكون الهم الاول للعالم الاسلامي.

وخلال الاجتماع تم التأكيد على ان إعلان حقوق الإنسان الإسلامية سعي من قبل الدول الإسلامية لبلورة خطة عالمية لحقوق الإنسان، وإن الغرب حاول تجاهل هذه الدول من خلال تجاهل ثقافة الدول الإسلامية.