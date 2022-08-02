المبعوث الامريكي زار تل أبيب سراً بعد لقائه مسؤولين لبنانيين

العالم- الاحتلال

ولفت الموقع، نقلاً عن مصدرين لم يسمّهما، إلى أن "هوكشتاين غادر الكيان الاسرائيلي بعد لقائه طاقم المفاوضات الاسرائيلية لترسيم الحدود المائية مع لبنان".

وبحسب المعلّق السياسي في "والاه" باراك رفيد، فإنّ" هذا يؤشر لتقدم محتمل في المفاوضات غير المباشرة بين الطرفين".

من جانبه، قال تقرير لموقع هآرتس اليوم، إنه "من المقرر أن يعقد الكابينت السياسي والأمني لحكومة الاحتلال غدا اجتماعا خاصا للبحث في ملف المفاوضات حول الحدود المائية والاقتصادية مع لبنان"، على حد قوله.

وبحسب "هآرتس" فإن" التقديرات تشير إلى تقدّم في المفاوضات مع لبنان".

وفي وقت لم يذكر "والاه" "ما إذا كان هوكشتاين قد عاد إلى لبنان أم لا، كان الأخير قد عبّر عن تفاؤله، أمس الإثنين، بشأن التوصل إلى اتفاق مع الاحتلال الإسرائيلي في الأسابيع المقبلة، معلناً العودة في وقتٍ لاحقٍ إلى بيروت لاستكمال المفاوضات"على حد قوله.

وعقد اجتماع موسّع في قصر بعبدا الجمهوري، كان قد دعا إليه الرئيس ميشال عون، وحضره رئيس البرلمان نبيه بري، ونائبه إلياس بوصعب، ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، إلى جانب مستشار بري علي حمدان، والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، وقد انضمّ إليه هوكشتاين والسفيرة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا، وجرى خلاله بحث آخر المستجدات على صعيد ملف ترسيم الحدود البحرية، وعرض المجتمعون الموقفين اللبناني والإسرائيلي، والمقترحات التي يضعها كل فريق على طاولة المفاوضات.

ونقلت مصادر قصر بعبدا الجمهوري للصحافيين أجواء تفيد بأن "موقف لبنان كان واحداً بحيث أبلغ الرؤساء الثلاثة الوسيط الأميركي بتمسّك لبنان بالاقتراح الذي كان تقدَّم به سابقاً لناحية الخط 23 وحقل قانا، والتمسك بالحقول النفطية كافة".

وقالت المصادر إنه ليست هناك مدة محددة لعودة الوسيط هوكشتاين إلى لبنان، ولكن يُرجح أن تكون ضمن أسبوعين.