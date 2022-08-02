الثلاثاء ٠٢ أغسطس ٢٠٢٢
٠١:٤٢ GMT
فارسی
البث المباشر

إعلام الاحتلال:

المبعوث الامريكي زار تل أبيب سراً بعد لقائه مسؤولين لبنانيين

المبعوث الامريكي زار تل أبيب سراً بعد لقائه مسؤولين لبنانيين
الثلاثاء ٠٢ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠١:٠٧ بتوقيت غرينتش

ذكر موقع والاه العبري أن "الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل عاموس هوكشتاين زار تل أبيب سراً مساء أمس الإثنين"، بعد إجرائه لقاءات في لبنان شملت رؤساء الجمهورية ميشال عون، ومجلس النواب نبيه بري، وحكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.

العالم- الاحتلال

ولفت الموقع، نقلاً عن مصدرين لم يسمّهما، إلى أن "هوكشتاين غادر الكيان الاسرائيلي بعد لقائه طاقم المفاوضات الاسرائيلية لترسيم الحدود المائية مع لبنان".

وبحسب المعلّق السياسي في "والاه" باراك رفيد، فإنّ" هذا يؤشر لتقدم محتمل في المفاوضات غير المباشرة بين الطرفين".

من جانبه، قال تقرير لموقع هآرتس اليوم، إنه "من المقرر أن يعقد الكابينت السياسي والأمني لحكومة الاحتلال غدا اجتماعا خاصا للبحث في ملف المفاوضات حول الحدود المائية والاقتصادية مع لبنان"، على حد قوله.

وبحسب "هآرتس" فإن" التقديرات تشير إلى تقدّم في المفاوضات مع لبنان".

وفي وقت لم يذكر "والاه" "ما إذا كان هوكشتاين قد عاد إلى لبنان أم لا، كان الأخير قد عبّر عن تفاؤله، أمس الإثنين، بشأن التوصل إلى اتفاق مع الاحتلال الإسرائيلي في الأسابيع المقبلة، معلناً العودة في وقتٍ لاحقٍ إلى بيروت لاستكمال المفاوضات"على حد قوله.

وعقد اجتماع موسّع في قصر بعبدا الجمهوري، كان قد دعا إليه الرئيس ميشال عون، وحضره رئيس البرلمان نبيه بري، ونائبه إلياس بوصعب، ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، إلى جانب مستشار بري علي حمدان، والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، وقد انضمّ إليه هوكشتاين والسفيرة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا، وجرى خلاله بحث آخر المستجدات على صعيد ملف ترسيم الحدود البحرية، وعرض المجتمعون الموقفين اللبناني والإسرائيلي، والمقترحات التي يضعها كل فريق على طاولة المفاوضات.

ونقلت مصادر قصر بعبدا الجمهوري للصحافيين أجواء تفيد بأن "موقف لبنان كان واحداً بحيث أبلغ الرؤساء الثلاثة الوسيط الأميركي بتمسّك لبنان بالاقتراح الذي كان تقدَّم به سابقاً لناحية الخط 23 وحقل قانا، والتمسك بالحقول النفطية كافة".

وقالت المصادر إنه ليست هناك مدة محددة لعودة الوسيط هوكشتاين إلى لبنان، ولكن يُرجح أن تكون ضمن أسبوعين.

روابط ذات صلة

وحدة الموقف اللبناني تربك الموفد الاميركي هوكشتاين

رد المقاومة اللبنانية على شروط هوكشتاين وفرنسا تبيع خردتها للسعودية

شاهد.. "هوكشتاين" يزور لبنان على وقع اصداء معادلة كاريش

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

حماس: الحي الاستيطاني غرب جنين عدوان صهيوني جديد

بدء محاكمة يميني متطرف بتهمة الإرهاب في فرانكفورت الألمانية

لجنة الانتخابات بباكستان تتهم حزب "عمران خان" بتلقي أموال غير مشروعة

إيران ... الفيضانات الأخيرة أدت إلى سقوط 76 ضحية وفقد 16 آخرين

الأرجنتين تفرج عن 12 من أفراد طاقم طائرة الشحن الإيرانيين والفنزويليين

سوريا: لا نعترف إلا بصين واحدة