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وسائل إعلام: 8 مقاتلات أمريكية أقلعت من قاعدة في اليابان لمرافقة طائرة بيلوسي

وسائل إعلام: 8 مقاتلات أمريكية أقلعت من قاعدة في اليابان لمرافقة طائرة بيلوسي
الثلاثاء ٠٢ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٢ بتوقيت غرينتش

ذكرت وسائل إعلام يابانية أنه تم رفع ثماني مقاتلات من طراز F15 وخمس طائرات للتزود بالوقود من قاعدة عسكرية في اليابان في الهواء لمرافقة طائرة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي.

العالم - الأميركيتان

ونقلت قناة NHK اليابانية عن مكتب دفاع أوكيناوا، أن ما مجموعه 22 طائرة، بما في ذلك طائرات التزود بالوقود الجوي من طراز KC-135، حلقت إلى قاعدة كادينا العسكرية الأمريكية في أوكيناوا من قواعد خارجية.

وفي عدد غير عادي، أقلعت خمس من هذه الطائرات في تتابع سريع بعد الساعة الثامنة مساء اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي، تلتها ثماني مقاتلات من طراز F-15 متمركزة في قاعدة كادينا الجوية، والتي أقلعت أيضا متجهة جنوب أوكيناوا.

ومن المتوقع أن تهبط الطائرة العسكرية الأمريكية التي يعتقد أن بيلوسي على متنها، في تايوان في غضون ساعة، وسط توترات محتدمة بين الولايت المتحدة والصين التي تعارض بشدة هذه الزيارة وهددت بأن أمريكا ستدفع ثمنها.

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وسائل إعلام: 8 مقاتلات أمريكية أقلعت من قاعدة في اليابان لمرافقة طائرة بيلوسي