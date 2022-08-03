شاهد.. إلى ماذا يؤشر خروج المعتصمين من البرلمان العراقي؟

العالم - خاص بالعالم

وقال القبيسي في حديث لبرنامج "مع الحدث" على شاشة قناة العام الإخبارية، إن دعوة زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر لمناصريه للخروج من البرلمان والاعتصام حول محيطه، مؤشر ايجابي من أجل الذهاب الى الحوار بين القوى السياسية وايجاد حل للأزمة العراقية.

وأعتبر الباحث السياسي، أن ما حصل في الشارع العراقي من مظاهرات في المنطقة الخضراء وخلف اسوارها، يعد استعراضا سياسيا وليس كما وصفها بعض المراقبين بالصراع السياسي بين القوى السياسية العراقية.

واوضح القبيسي، أن دعوة الاطار التنسيقي من أجل خروج مناصريه الى الشارع جاءت من اجل ايجاد التوازن في الشارع العراقي.

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