الأربعاء ٠٣ أغسطس ٢٠٢٢
٠٩:٢٢ GMT
فارسی
البث المباشر

لافروف تعليقا على بيان بايدن: واشنطن لم تعرض علينا العودة إلى المفاوضات بشأن ضبط الأسلحة

لافروف تعليقا على بيان بايدن: واشنطن لم تعرض علينا العودة إلى المفاوضات بشأن ضبط الأسلحة
الأربعاء ٠٣ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٩:٠٩ بتوقيت غرينتش

صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن الولايات المتحدة لم تتقدم لروسيا باقتراح لاستئناف المفاوضات حول وثيقة تحل محل معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية "ستارت الجديدة".

العالم - روسيا

وقال لافروف في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: "لم يعرضوا قط استئناف هذه المفاوضات. لم تكن هناك مناشدات لنا بخصوص استئناف عملية التفاوض".

وشدد لافروف على أن بكين نفسها هي من ستقرر ما إذا كانت ستشارك في بحث معاهدة جديدة ستحل محل "ستارت الجديدة".

وقال: "مسألة الانضمام إلى هذه المفاوضات من عدمها، وإذا كان ذلك ليحدث ومتى – القرار يعود لجمهورية الصين الشعبية نفسها.. والأمريكيون يعرفون موقفنا جيدا".

جاءت تصريحات لافروف ردا على بيان للرئيس الأمريكي جو بايدن أعرب فيه عن استعداد إدارته للتفاوض "على وجه السرعة" مع روسيا بشأن إطار للحد من الأسلحة الاستراتيجية ليحل محل معاهدة "ستارت الجديدة" التي تنتهي صلاحيتها في 2026، داعيا روسيا "لإثبات استعدادها لاستئناف العمل مع واشنطن" في هذا الشأن.

كما شدد بايدن على ضرورة أن تشارك الصين أيضا في بحث نظام جديد لضبط التسلح.

روابط ذات صلة

لافروف لبلينكن: ضخ الأسلحة الغربية لأوكرانيا يطيل أمد النزاع

لافروف حول زيارة بيلوسي إلى تايوان: لم يتغير موقفنا بشأن الصين الموحدة

لافروف يجري محادثات مع نظيره الصيني في طشقند

الولايات المتحدة تدعو روسيا إلى قبول عرض تبادل السجناء

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو.. نبرة تحد تايوانية ضد تهديدات الصين خلال زيارة بيلوسي

لافروف تعليقا على بيان بايدن: واشنطن لم تعرض علينا العودة إلى المفاوضات بشأن ضبط الأسلحة

قائد الدفاع الجوي للجيش: الدفاع الجوي يضطلع بدور هام في الاقتدار الوطني

البرلمان الايراني يشيد بوزارة الامن لاعتقالها جواسيس الموساد

هل تنتهي أزمة العراق بالحوار الوطني؟

شاهد: عائلة الأسير الفلسطيني العواودة قلقون علی حياته