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"أوبك+" تقرر زيادة إنتاج النفط في سبتمبر 2022

الأربعاء ٠٣ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٢:٥٦ بتوقيت غرينتش

أعلن تحالف "أوبك+" زيادة إنتاج النفط بمقدار 100 ألف برميل يوميا في سبتمبر/أيلول المقبل، فيما اعتبر ضربة للرئيس الأمريكي جو بايدن الذي قدم للشرق الأوسط لتنفيذ زيادة قوية في الإنتاج.

العالم - اقتصاد

وقال التحالف في بيان، الأربعاء، إن أساسيات سوق النفط العالمية وديناميكياتها، تستلزم التقييم المستمر للظروف والتغيرات في العرض والطلب.

وذكر أن المجتمعين لاحظوا أن الفائض المحدود للغاية للنفط الخام حاليا، يستلزم استخدامه بحذر شديد استجابة للانقطاعات الشديدة المحتملة في الإمدادات.

ويواجه بايدن ضغوطا مرتبطة بأسعار السلع والتضخم في السوق الأمريكية، قبيل الانتخابات النصفية المقررة في نوفمبر،تشرين الثاني المقبل.

كما لاحظ اجتماع اليوم أن نقص الاستثمار المزمن في قطاع النفط، "قد قلل من القدرات الفائضة على طول سلسلة القيمة (المنبع - منتصف الطريق- المصب)".

ولم يخف التحالف قلقه من أن الاستثمار غير الكافي في قطاع التنقيب والإنتاج، سيؤثر على توافر العرض الكافي في الوقت المناسب لتلبية الطلب المتزايد إلى ما بعد عام 2023.

وتشهد سوق النفط العالمية مؤخرا، عوامل ضغطت على الأسعار أبرزها مخاوف ركود الاقتصاد الأمريكي، فيما دخلت أزمة العقارات في الصين كعامل ضغط إضافي على الأسعار.

ويعقد تحالف "أوبك+" اجتماعه المقبل في 5 سبتمبر/أيلول المقبل.

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