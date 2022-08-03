'اللجنة المركزية' التابعة للتيار الصدري تصدر توجيهات جديدة للمتظاهرين

العالم - العراق

ووجهت اللجنة بحسب بيان أصدرته، بـ"التعاون التام مع الأجهزة الأمنية واللجان التنظيمية والسيطرات في الذهاب والاياب".

وأضافت، أنه "يكون الانطلاق يوم الجمعة صباحاً باتجاه بغداد من المحافظات التالية (النجف الاشرف، كربلاء المدقسة، بابل، واسط)، داعية إلى جلب كمامة وكفن وتربة وسجادة ومنشفة للرأس".

وطالبت "بعدم الذهاب إلى أي مكان فرعي أو شخصي منعاً للإحراج ولأسباب أمنية"، مشيرة إلى أنه "سيكون هناك مكاناً واحداً خاصاً للنساء مع عدم لبس الأكفان رجاءً".

وبينت، أنه "سيكون هناك نقل مجاني داخلي ومن جميع مناطق بغداد"، مشددة على ضرورة "عدم حمل السلاح مطلقاً".

ودعت إلى "الالتزام بالشعارات والهتافات واللافتات الحسينية المركزية، ولا يرفع إلا علم العراق وراية الإمام الحسين (عليه السلام)"، داعية أيضاً إلى "لبس السواد لعزاء الإمام الحسين (ع)".