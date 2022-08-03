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احياء مراسم عاشوراء في افغانستان وسط اجراءات استثنائية مشددة

الأربعاء ٠٣ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٠ بتوقيت غرينتش

شيباً وشبان يتوافد الافغان للمشاركة في المجالس العاشورائية، فهؤلاء زُقوا حب آل بيت النبي زقّاً منذ نعومة اظفارهم.

خاص بالعالم

هذا العام تقام المجالس تحت سلطة حكومة طالبان للمرة الأولى، رغم ذلك يحرص الافغان على المشاركة بكثافة في الفعاليات والمجالس الحسينية لاحياء ذكرى واقعة الطف واستشهاد الامام الحسين عليه السلام.

ومع حلول شهر محرم وذكرى العاشوراء الحسيني تتغير ملامح المدن الافغانية حيث تُنصّبُ اليافطات والاعلام والبوابات السوداء على مداخل الاحياء وفي المناطق التي يقطنها المسلمون الشيعة للتعبير عن الحداد.

ويصر الافغان سنة وشيعة على المشاركة في مراسم العزاء بمصاب ابن بنت رسول الله كونها تقوي وتعزز الوحدة والاخوة الاسلامية بين ابناء الوطن الواحد.

المراسم العاشورائية بافغانستان تقام في ظل اجراءات امنية استثنائية وقد احبطت الاجهزة الامنية الافغانية مخططاً للاعتداء على جموع المعزين من قبل مجموعة تكفيريين كانوا يتحصنون داخل شقة على مقربة من مزار شيعي في كابول.

وافاد مراسل العالم في كابول، بان الأنظمة والحكومات تتبدل لكن المسلمون ومنهم الافغان ثابتون على احياء الشعائر الحسينية فالحسين باق ما بقي الدهر.

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