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تونس: صدور الأحكام بشأن الطعون في نتائج الاستفتاء على الدستور 5 و8 أغسطس

تونس: صدور الأحكام بشأن الطعون في نتائج الاستفتاء على الدستور 5 و8 أغسطس
الأربعاء ٠٣ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٦:١٥ بتوقيت غرينتش

أكد المتحدث الرسمي باسم المحكمة الإدارية، عماد الغابري، أن الطعنين في نتائج الاستفتاء على الدستور الجديد واللذين تم تقديمهما من قبل منظمة "أنا يقظ" وحزب "الشعب يريد"، تم الترافع فيهما يوم الإثنين الماضي وسيتم إصدار الأحكام بشأنهما بعد غد الجمعة.

العالم - تونس

وأوضح الغابري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الطعن الثالث في نتائج استفتاء 25 يوليو، والذي تقدم به حزب "آفاق تونس"، تم الترافع بشأنه اليوم الأربعاء وسيتم إصدار الحكم في 8 أغسطس الجاري.

يُذكر أن الفصل 145 (جديد) من القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، ينص على أنّه يمكن الطعن أمام المحاكم الإدارية الاستئنافية في النتائج الأولية للانتخابات والاستفتاء، في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تعليقها بمقرات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، أعلنت في 26 يوليو الماضي، قبول مشروع نص الدستور الجديد للجمهورية التونسية الذي تم عرضه على الاستفتاء في 25 يوليو الماضي.

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