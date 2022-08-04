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كتيبة جنين تهدد: الاعتداء على القيادي السعدي لن يمرّ مرور الكرام

كتيبة جنين تهدد: الاعتداء على القيادي السعدي لن يمرّ مرور الكرام
الخميس ٠٤ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٣ بتوقيت غرينتش

هددت سرايا القدس – كتيبة جنين الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، كيان الاحتلال عقب اعتداءها الهمجي على القيادي الشيخ بسام السعدي.

العالم-فلسطين

وقالت كتيبة جنين في تصريح صحفي، مساء الأربعاء: إنها ما زالت تحمل على عاتقها التصدي لقوات الاحتلال في كل الساحات، مشددة على أن ردها سيكون بحجم الجريمة.

وأضافت أنها لن تقف مكتوفي الأيدي أمام الاعتداء على القيادي الشيخ بسام السعدي ولن تمرر الحدث مرور الكرام.

وحملت كتيبة جنين، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة القيادي الشيخ بسام السعدي.

وكانت قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مخيم جنين مساء أول أمس واقتحمت منزل الشيخ بسام السعدي واعتقلته مع صهره " أشرف الجدع"، وبعد انسحاب قوات الاحتلال تفاجأت عائلته وآثار الدماء في محيط المنزل بعد مهاجمته والاعتداء عليه وعلى كل من تواجد في المنزل، بحسب نجله عز الدين.

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