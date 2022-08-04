الصين ستطلق صواريخ في المناطق المحيطة بتايوان في وقت قريب

العالم-اسياوالباسيفيك

وقالت الصحيفة: "بقدر ما نعلم، سيطلق جيش التحرير الشعبي النيران من مدفعية بعيدة المدى وصواريخ تقليدية في مناطق حول تايوان في المستقبل القريب".

وأطلقت القوات البرية لجيش التحرير الشعبي الصيني نيرانا بالذخيرة الحية، اليوم الخميس، في مياه شرق مضيق تايوان باستخدام مدفعية بعيدة المدى، حسبما جاء في بيان المنطقة الشرقية لقيادة جيش التحرير الشعبي الصيني.

وذكر مراسل "سبوتنيك" أن المناورات التي تعتبر بمثابة رد على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي لتايوان، بدأت في الساعة 12:00 ليوم الخميس وتستمر حتى الساعة 12:00 من يوم الأحد.

وتسببت زيارة بيلوسي في شحن الأجواء حول جزيرة تايوان التي تعتبر جزءا من أراضي جمهورية الصين الشعبية. ولذلك فإن بكين تعارض أن يصل مسؤولو الدول الأخرى إلى هذه الجزيرة للقاء حكامها الحاليين. وقد أعلنت وزارة الخارجية الصينية نية القيادة الصينية اتخاذ إجراءات قاسية كرد فعل على زيارة بيلوسي التي وصلت إلى تايوان على متن طائرة مساء الثلاثاء.