الاعلام الصهيوني: تسيير طائرات مسيّرة مسلحة فوق سماء قطاع غزة

العالم-الاحتلال

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، بأن حالة التأهب في المنطقة المحاذية لقطاع غزة، تستمر اليوم، بحيث يبقى العديد من المحاور والطرق مغلقاً أمام حركة السير.

كما لن تستأنف حركة القطارات بين أشكلون وأسدود، وفق ما قرره المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (كابينت)، في ختام جلسة لتقييم الأوضاع الأمنية مساء أمس.

هذه الإجراءات تأتي وسط تخوفات صهيونية، بإمكانية قيام حركة الجهاد الإسلامي بإطلاق قذائف صاروخية باتجاه مواقع كيان الاحتلال أو تنفيذ عمليات على امتداد السياج الأمني وفي التجمعات السكنية المحاذية له، ردا على اعتقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بسام السعدي والعشرات من عناصرها في الضفة الغربية.