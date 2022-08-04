الخميس ٠٤ أغسطس ٢٠٢٢
٠٨:٤٦ GMT
فارسی
البث المباشر

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 04-08-2022

الخميس ٠٤ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٧:٤٨ بتوقيت غرينتش

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 03-08-2022

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مخطط صهيوني لاقتحام المسجد الأقصى يومي السبت والأحد

حل مجلس النواب العراقي بدعوة من مقتدى الصدر

رشيدة طليب تفوز بالانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي الامريكي

صحيفة: واشنطن توافق على بيع أسلحة للكويت

الجيش الصيني يطلق قذائف مدفعية بعيدة المدى شرق مضيق تايوان

الجيش الصحراوي يشن هجمات جديدة ضد القوات المغربية