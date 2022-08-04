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ضبط طن واحد من المخدرات في سيستان وبلوجستان جنوب شرق إيران

ضبط طن واحد من المخدرات في سيستان وبلوجستان جنوب شرق إيران
الخميس ٠٤ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٢:١٧ بتوقيت غرينتش

أعلن قائد قوات حرس الحدود الإيراني العميد أحمدعلي كوردزي، ضبط ما بلغ طنا من مادتي الحشيش والأفيون المخدرتين، في منطقة سراوان الحدودية بمحافظة سيستان وبلوجستان- جنوب شرق.

العالم - إبران

وأوضح العميد كودرزي في تصريح له اليوم الخميس أن القوات التابعة لحرس الحدود الإيراني بمدينة سراوان تمكنت في سياق مهامها الأمنية، من رصد وكشف تحركات عصابة مخدرات كبيرة في منطقة "إسفندك" الحدودية لتهريب حمولة مخدرات كبيرة إلى داخل البلاد.

وأضاف أن عملية التصدي لهذا العصابة أدت إلى مواجهات مسلحة مع قوات الحرس الحدودي وبالتالي هروب عناصرها مخلفين وراءهم عربة محملة بطن واحد من مادتي الأفيون والحشيش المخدرتين.

وفي هذالسياق أشاد قائد قوات حرس الحدود الإيراني بتضحيات وكفاءة القوات المنتسبة، وأيضا الدور الأساسي لأهالي المناطق الحدودية الجنوب شرقية للبلاد وتعاونهم مع القوات الأمنية لرصد الحدود ومراقبة جميع التحركات هناك.

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