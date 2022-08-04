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أولوية الدبلوماسية الاقتصادية الإيرانية التصدير إلى دول المنطقة

أولوية الدبلوماسية الاقتصادية الإيرانية التصدير إلى دول المنطقة
الخميس ٠٤ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٢:١٧ بتوقيت غرينتش

صرح نائب وزير الخارجية الإيرانية لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية مهدي صفري أن أولوية عمل هذه الدائرة هي التصدير إلى دول المنطقة وروسيا والصين، وقال إنه وفي الوقت الحالي، هناك 25 مستشاراً تجارياً جاهزين للعمل في الدول الأخرى، وستقوم الوزارة بتقديمهم قريبا.

العالم - إبران

وقال صفري في لقاء اليوم الخميس مع نشطاء اقتصاديين في محافظة مازندران: إن مبادلة النفط مع كازاخستان أقيمت في مازندران بمتابعة جادة من دبلوماسي وزارة الخارجية، وقريباً سيتم تبادل النفط مع روسيا.

وأضاف: "بالنسبة لتصدير الحمضيات والزعفران والعسل ومنتجات الألبان، تم إجراء مفاوضات مع الصين حيث يجري التصدير بشكل مستمر".

وصرح نائب وزير الخارجية لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية بضرورة تنظيم الصادرات إلى الصين في أسرع وقت ممكن في مازاندران، وتابع: إن أولوية دائرة الدبلوماسية الاقتصادية بوزارة الخارجية هي التصدير إلى دول المنطقة وروسيا والصين.

وأوضح صفري: الخبر السار لرجال الأعمال في مازندران الآن وهو تصدير مواد البناء، والتي يمكننا تصديرها إلى روسيا بما يصل إلى 5 مليارات دولار.

واعتبر أن روسيا وأوزبكستان وكازاخستان دولاً مهمة لتصدير منتجات مازاندران إليها، وأضاف: في الوقت الحالي، هناك 25 مستشاراً تجارياً على استعداد للعمل في الدول الأخرى، وستقوم الوزارة بتقديمهم قريبا.

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