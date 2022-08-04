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تايوان تعلن اختراق 22 مقاتلة صينية نطاق دفاعها الجوي

تايوان تعلن اختراق 22 مقاتلة صينية نطاق دفاعها الجوي
الخميس ٠٤ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٠ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم الخميس، أن 22 طائرة حربية صينية اخترقت نطاق الدفاع الجوي للجزيرة، وذلك بالتزامن مع إطلاق الصين مناوراتها العسكرية في محيط تايوان.

العالم-اسيا والباسفيك

وقالت وزارة دفاع تايوان، في بيان على موقعها الإلكتروني، "دخلت 22 طائرة تابعة للجيش الصيني جنوب غرب منطقة تمييز الدفاع الجوي، في 4 آب/أغسطس 2022".

وأشارت الوزارة إلى أنها أرسلت دورية جوية لمراقبة الوضع، ونشرت أنظمة صواريخ مضادة للطائرات، وإصدار إنذارات لاسلكية.

هذا وأعلنت قيادة المنطقة الشرقية لجيش التحرير الشعبي الصيني، اليوم الخميس، أن جيش البلاد نفذ ضربات دقيقة بذخيرة حية بعيدة المدى ضد أهداف في شرق مضيق تايوان خلال مناورة بمحيط الجزيرة.

وقالت قيادة المنطقة الشرقية في بيان: "تم تنفيذ ضربات دقيقة بذخيرة بعيدة المدى في مضيق تايوان، عند حوالي الساعة 13:00 اليوم 4 أب/ أغسطس، على المناطق المستهدفة في شرق مضيق تايوان، وتم تحقيق النتائج المرجوة".

وبدأت التدريبات الصينية بالذخيرة الحية في محيط تايوان رسمياً اليوم الخميس، في أكبر مناورة يتم تنظيمها على الإطلاق في محيط الجزيرة التي تعتبرها بكين جزءا منها.

وجاءت هذه المناورات ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، إلى تايبيه، واعتبرتها بكين استفزازا خطيرا.

وانطلقت المناورات اليوم في الساعة 12.00 بالتوقيت المحلي (7.00 بتوقيت موسكو) في ست مناطق في المنطقة المائية حول الجزيرة، وستستمر التدريبات حتى الساعة 12:00 من يوم الأحد القادم.

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تايوان تعلن اختراق 22 مقاتلة صينية نطاق دفاعها الجوي