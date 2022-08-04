اغلاق المعابر.. عقاب جماعي يفرضه الاحتلال على سكان غزة

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فأغلق معبر ايرز بيت حانون في وجه المرضى والعمال وتكدست البضائع على جانبي معبر كرم أبو سالم الرئة التجارية الوحيدة التي يتنفس منها قطاع غزة.

وقالت مريضة سرطان ممنوعة من السفر للعلاج: نطالب عدم الضغط على ملف المرضى، لأن المريض في قطاع غزة يعاني من نقص الدواء ونقص العلاج.

وقال رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني صلاح عبدالعاطي: هي جريمة ترقى الى جرائم الحرب وينبغي على المجتمع الدولي والوسطاء التدخل لرفع الحصار المفروض على قطاع غزة وضمان اعادة المعابر حتى يتمكن السكان المدنيين من التنقل وايضا التزود بالبضائع اللازمة لقطاع غزة.

محطة توليد الكهرباء اعلنت انه في ظل استمرار اغلاق المعبر ستتوقف عن العمل بسبب نفاد مخزون الوقود لديها وبالتالي ستغرق غزة في الظلام وهي التي كانت بالكاد تصلها الكهرباء لأقل من 12 ساعة متقطعة قبل اغلاق المعبر.

وقال المتحدث باسم شركة توزيع كهرباء غزة محمد ثابت: استمرار باغلاق هذه المعابر امام شحنات الوقود سنذر بكارثة في قطاعات الصحة وقطاعات الخدمات وامدادات المياه والخدمات الاخرى الكثيرة التي ترتبط بحياة الناس في قطاع غزة.

وقال القيادي في حركة الجهاد الاسلامي داوود شهاب: سياسة التضييق على غزة وتجديد الحصار واغلاق المعابر هي محاولة للضغط على المقاومة الفسطينية، لكن هذه سياسات فاشلة لن تدفعنا ابدا الى الاستسلام.

14 الف عامل توقفوا عن العمل مع اغلاق المعابر والاف الاطنان من البضائع معرضة للتلف وانين المرضى يعلو والاوضاع تزداد سوءًا.

في ظل الحديث عن وساطات تجري لمنع الوصول الى لحظة الانفجار، من المتوقع ان تستمر حالة الاغلاق فالاحتلال يبحث عن امنه بشن عدوان على الحاجات الانسانية للمواطنين كخطوة استباقية لأي عدوان عسكري.