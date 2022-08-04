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السامعي يحذر دول العدوان من المماطلة ويؤكد الجاهزية للرد

السامعي يحذر دول العدوان من المماطلة ويؤكد الجاهزية للرد
الخميس ٠٤ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٦ بتوقيت غرينتش

حذر عضو المجلس السياسي الأعلى في صنعاء الفريق سلطان السامعي دول العدوان من المماطلة في تنفيذ بنود الهدنة أو خرقها.

العالم-اليمن

واكد في تصريح خاص لـ"26 سبتمبرنت" جاهزية الجيش واللجان الشعبية للرد وبقوة على أي خرق أو عدوان في أي مكان أو زمان .

مشيراً إلى أن موافقة صنعاء على تمديد الهدنة لشهرين آخرين تأتي إثباتاً للرغبة فى السلام العادل المشرف، ولاعطاء فرصة اخيرة للعدوان واذياله للعدول عن غيهم وعدوانهم ووقف الانتهاكات وتلبية المطالب المتمثلة في صرف المرتبات وفتح مطار صنعاء لمختلف الرحلات والوجهات والسماح لسفن المشتقات النفطية والمواد الطبية والغذائية من الوصول إلى ميناء الحديدة بدون اي احتجاز او عراقيل.

لافتاً إلى أن مطالب صنعاء قد طرحت أمام الأشقاء من وفد سلطنة عُمان على أن يتم تبنيها ومتابعة تنفيذها من قبل المبعوث الأممي لليمن.

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