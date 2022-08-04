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زوجة بايدن تعرب عن قلقها بشأن صحة زوجها

زوجة بايدن تعرب عن قلقها بشأن صحة زوجها
الخميس ٠٤ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٧ بتوقيت غرينتش

أعربت جيل زوجة الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن قلقها بشأن حالة زوجها، والتي يمكن أن تتفاقم وسط الوباء والعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وغيرها من التحديات الكبيرة التي تواجه واشنطن.

العالم-الامیرکیتان

وذكرت شبكة "سي إن إن" يوم الخميس، نقلا عن مصادر مقربة من السيدة الأولى، أن الأخيرة تشعر بعمق بما عليه أن يمر به".

وأضافت المصادر "في الوقت نفسه، ورد أن جيل أُجبرت على إلغاء جولتها الصيفية المخطط لها في إفريقيا. وبدلا من ذلك، قامت السيدة الأولى برحلات إلى عدد من الولايات الأمريكية، وانخرطت بالفعل في التواصل مع سكان الولايات المتحدة بشأن عدد من القضايا المدرجة على جدول الأعمال المحلي. هذه أنشطة غير سارة، وكانت (جيل بايدن) تخطط بالتأكيد لإنفاق طاقتها على شيء آخر".

وقالت زوجة الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش، لشبكة "سي إن إن"، "العبء العاطفي الذي تتحمله السيدة الأولى على صحة ورفاهية الرئيس (بايدن) في ظل الظروف العادية هو بالفعل ضخم بالفعل. والآن أصبح الأمر أكثر صعوبة بالنظر إلى الاهتمام العام المستمر بصحته وقدرته على أداء واجباته".

كما أشارت إلى أنه، يمكن للمرء أن يقيم الوضع حول رئيس البيت الأبيض من قبل الدولة وتصرفات زوجة الرئيس الأمريكي. بالإضافة إلى مشاكل زوجها الحالية، تشعر جيل بايدن بالقلق أيضًا و "تشعر بالثقل" بشأن خطط أخرى لمواصلة مسيرته المهنية، بما في ذلك الرغبة في الترشح لولاية ثانية.

هذا وأعلن البيت الأبيض، يوم السبت، إصابة الرئيس الأمريكي جو بايدن بفيروس كورونا "كوفيد-19" مرة أخرى، وذلك بعد نحو 3 أيام من إعلان تعافيه تماما من العدوى.

وقال طبيب البيت الأبيض، كيفين أوكونور، في خطاب دوري نشره البيت الأبيض بشأن الحالة الصحية لبايدن: "بعد إعلان سلبية اختبار فيروس كورونا للرئيس بايدن، جاءت النتيجة اليوم إيجابية في فحص جديد وهو ما يمثل الانتكاسة الإيجابية للفيروس".

وأضاف: "الرئيس لا يعاني أي أعراض ولا داع لبدء العلاج من جديد، إلا أنه سيخضع لإجراءات العزل الصارمة".

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