مراسلة العالم: هناك ترقب لرد المقاومة الفلسطينية على اعتداءات الاحتلال

.خاص بالعالم

وقالت مراسلتنا ان العدوان الاسرائيلي مازال في بدايته وان كيان الاحتلال يقوم باجراءات امنية مشددة تحسباً لرد المقاومة الفلسطينية، مشددة على ان الوضع خطير لان الاحتلال ينوي انهاك قطاع غزة.

هذا واكدت المقاومة الفلسطينية ان المقاومة ذاهبة للقتال وان تل ابيب ستكون هدفا لصواريخها.

من جانبها، نعت كتائب القسام الشهداء الذين ارتقوا جراء العدوان الصهيوني وقالت: إن دماء أبناء شعبنا ومجاهدينا لن تذهب هدراً وستكون لعنة على الاحتلال، فيما اكدت حركة حماس، أن العدو الصهيوني وحده يتحمل كل التبعات والنتائج المترتبة على هذا العدوان الغاشم.

وأفادت وزارةُ الصحةِ الفلسطينية بارتفاعِ عددِ الشهداء جراءَ العدوانِ الإسرائيلي على قطاعِ غزة إلى تسعةٍ وإصابةِ أكثرَ من خمسين آخَرين.

وأضافت أنّ من بينِ الشهداء طفلةً تبلغ من العمر أربعَ سنوات ومدنيين، فيما قالت مصادرُ في حركةِ الجهاد إنّ الغارةَ أدت إلى استشهادِ تيسير الجعبري قائدِ المنطقةِ الشمالية في سرايا القدس.

هذا وأعلن جيشُ الإحتلال تفعيلَ القبةِ الحديدية، تحسباً لردِ المقاومة، وأغلق المستوطناتِ الموجودةَ في منطقةِ غلاف غزة فيما فُتحت الملاجئُ في مستوطناتِ اسدود وبئرِ السبع ويفنيه