السبت ٠٦ أغسطس ٢٠٢٢
٠٧:١٦ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد بالفيديو..

الخوف من الرد الفلسطيني يخيم علی المستوطنين الصهاينة

السبت ٠٦ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٣ بتوقيت غرينتش

توقع عضو المکتب السياسي في الجبهة الشعبية بغزة، كايد الغول، فشل العملية الاسرائيلية الحالية ضد الفلسطينيين كما فشلت العمليات السابقة.

العالم - خاص بالعالم

وقال کايد الغول في حديث لقناة العالم التصعيد الاسرائيلي الاخير يأتي ضمن أهداف سياسية قبيل الانتخابات الاسرائيلية.

وأضاف الغول ان حکومة لابيد تعتمد علی الدم الفلسطيني في العملية الانتخابية الاسرائيلية وتريد ان توحي للناخب الاسرائيلي انها ذات الحکومة التي تستطيع ان تضمن له الأمان.

وأکد ان هذه النظرية خاطئة، فالعدوان علی الشعب الفلسطيني لايمکن ان يوفر الامان للاسرائيليين وعلی العکس من ذلک، ينتهي الی تعزيز المقاومة ضد الاحتلال لان توقف العدوان علی الشعب الفلسطيني لايکون الا برحيل الاحتلال.

وأکد عضو الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ان الاحتلال استخدم نيران عسکرية أوسع وأهداف أکثر في عملياته السابقة ضد الفلسطينيين لکنها باءت بالفشل وسيکون مصير هذه العملية أيضاً الفشل کمثيلاتها.

وأوضح ان العدوان الاخير علی غزة لم يتسبب بأي ارتباک وخوف في غزة في حين ان الخوف ارتد علی الصهاينة ذاتهم بحيث فروا الی الملاجئ ومنعوا من التجول في مناطق عديدة وعلی الشواطئ الاسرائيلية وانتشرت حالة الخوف لدی الشارع الاسرائيلي.

روابط ذات صلة

مراسلة العالم: المقاومة الفلسطينية بغزة ترفض التهدئة لهذا السبب..

لحظة بلحظة.. استمرار العدوان الصهيوني على غزة لليوم الثاني والمقاومة تتصدى

باعتراف الاحتلال: المقاومة في غزة اذا توعدت نفذت!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الجهاد الإسلامي: الوضع يتجه للتصعيد

سرايا القدس تستهدف مغتصبة علوميم برشقة صاروخية

شاهد بالفيديو.. الخوف من الرد الفلسطيني يخيم علی المستوطنين الصهاينة

هل هناك حرب كبيرة تخوضها المقاومة، وماذا يعني اهتزاز تل ابيب بدوي صفارات الانذار؟

طائرات الاحتلال تقصف موقعا شمال خان يونس

شهيد وجرحى جراء القصف "الاسرائيلي" بغزة في اليوم الثاني من العدوان