الخوف من الرد الفلسطيني يخيم علی المستوطنين الصهاينة

العالم - خاص بالعالم

وقال کايد الغول في حديث لقناة العالم التصعيد الاسرائيلي الاخير يأتي ضمن أهداف سياسية قبيل الانتخابات الاسرائيلية.

وأضاف الغول ان حکومة لابيد تعتمد علی الدم الفلسطيني في العملية الانتخابية الاسرائيلية وتريد ان توحي للناخب الاسرائيلي انها ذات الحکومة التي تستطيع ان تضمن له الأمان.

وأکد ان هذه النظرية خاطئة، فالعدوان علی الشعب الفلسطيني لايمکن ان يوفر الامان للاسرائيليين وعلی العکس من ذلک، ينتهي الی تعزيز المقاومة ضد الاحتلال لان توقف العدوان علی الشعب الفلسطيني لايکون الا برحيل الاحتلال.

وأکد عضو الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ان الاحتلال استخدم نيران عسکرية أوسع وأهداف أکثر في عملياته السابقة ضد الفلسطينيين لکنها باءت بالفشل وسيکون مصير هذه العملية أيضاً الفشل کمثيلاتها.

وأوضح ان العدوان الاخير علی غزة لم يتسبب بأي ارتباک وخوف في غزة في حين ان الخوف ارتد علی الصهاينة ذاتهم بحيث فروا الی الملاجئ ومنعوا من التجول في مناطق عديدة وعلی الشواطئ الاسرائيلية وانتشرت حالة الخوف لدی الشارع الاسرائيلي.