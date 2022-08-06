تقييم التنسيق بين حركتي حماس والجهاد الاسلامي بالتصدي للعدوان على غزة

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مباشر مع قناة العالم، خلال تغطية خاصة باستمرار العدوان الاسرائيلي على غزة ورد المقاومة باطلاق الصواريخ، أشار ابراهيم الى أن العدو الصهيوني مرة كان يضرب الجهاد ويترك حماس وبالعكس وكان يضرب في الضفة الغربية ويضرب سوريا محاولا استهداف لبنان أحيانا.

ولفت ابراهيم الى أن العدو الاسرائيلي حاول أن يضرب في ايران وفي أماكن اخرى، وبالتالي فان هذا التنسيق الآن بين حركتي حماس والجهاد الاسلامي هو مؤشر جديد على تغير قواعد اللعبة لمختلف مكونات عنصر المقاومة وان الامور اذا ما تدحرجت المواجهة مع العدو الاسرائيلي التي تحصل الآن فاذا ما تدحرجت الى ما هو أبعد على كافة مكونات محور المقاومة ان تفكر بالتوجه نحو هذا العدو وهو العدو بالنسبة للجميع.

هذا وكانت حركة الجهاد الاسلامي قد كثفت من قصفها بالصورايخ، لتل ابيب والمدنِ والمستوطنات الاسرائيليةِ الاخرى رداً على العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، الذي ادى الى استشهاد 13شهداء بينهم القيادي في سرايا القدس تيسير الجعبري وطلفة وامرأة ورجل مسن، واصابة نحو 80 آخرين بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وأعلنت سرايا القدس أنّها قصفت تل أبيب وعدة مناطق إسرائيلية بأكثرَ من مئة صاروخ ودوت صفارات الإنذار في تل أبيب، وعسقلان وأسدود، ومستوطنات غلاف غزة باستمرار.

وادّعى جيش الاحتلال إطلاق ثمانين صاروخاً من غزة، واعترف بسقوط ستة واربعين منها الى الاراضي المحتلة واعتراض ثلاثة وثلاثين صاروخاً.

بدورها تبنت كتائب شهداء الاقصى والوية الناصر صلاح الدين، قصف موقعِ 'ناحل عوز' العسكري ومستوطنة 'كفر عزة' بالصواريخ.

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