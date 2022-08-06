تايوان: وفاة موظف عسكري رفيع في مجال انتاج الصواريخ

العالم- أسيا والباسفيك

وأضافت الوكالة أنه "تم العثور عليه ميتا في غرفة فندق بمقاطعة بينغتونغ في جنوب الجزيرة"، مشيرة إلى "أنه وفقا للبيانات الأولية، يعود سبب وفاة الموظف إلى نوبة قلبية".

وأوضحت الوكالة أن "أويان ليسين كان يحتل منصب نائب رئيس معهد جونشان للعلوم والتكنولوجيات، الذي كان يدخل سابقا ضمن هيئة مكتب الأسلحة لوزارة دفاع تايوان، وهو يقوم باختراع وإنتاج وخدمة الأنظمة المختلفة للأسلحة والتكنولوجيات ذات الاستخدام المزدوج".

وفي عام 2014 أصبح المعهد مؤسسة إدارية تخضع لحكومة الجزيرة مباشرة، وهو يعتبر حاليا واحدا من أكبر مقاولي الدفاع في تايوان. ويقوم المعهد باختراع وإنتاج وبيع التكنولوجيات الدفاعية والأسلحة ويشرف على التعاون الدولي في مجال التكنولوجياو وتبادل المعلومات.

وتم تعيين أويان ليسين لهذا المنصب في بداية العام الجاري لرئاسة المشارع المختلفة في مجال اختراع وإنتاج الصواريخ.

وكان الموظف يقوم بزيارة عمل إلى مقاطعة بينغتونغ حيث كان من المتوقع مشاركته في فعاليات ما. وعثر مساعده عليه ميتا في غرفته بالفندق في الساعة 07:20 صباح اليوم السبت.

من جهتها قالت الشرطة إنها" لم تعثر على أي أدلة تثبت تسلل شخص ما في الغرفة، كما لا توجد على جثة الموظف أي علامات صراع أو جروح ظاهرة" ونقلت الشرطة عن عائلته أن" الرجل البالغ من العمر 57 عاما كان يعاني من مشاكل في القلب".