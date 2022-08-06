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نائب عراقي يطالب الحلبوسي بعقد جلسة استثنائية لحل البرلمان

نائب عراقي يطالب الحلبوسي بعقد جلسة استثنائية لحل البرلمان
السبت ٠٦ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٢ بتوقيت غرينتش

ارسل النائب العراقي برهان المعموري، الى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي طلبا إلى عقد جلسة "استثنائية" لحل البرلمان.

العالم - العراق

وقال المعموري، بحسب وثيقة موجهة للحلبوسي عرضتها وسائل الاعلام العراقية، إنه "استناداً إلى أحكام المادة 64 من الدستور والتي نصت، على: أولاً/ يحل مجلس النواب بالأغلبية المطلقة لعدد اعضائه بناءً على طلب من ثلث اعضائه وبالنظر لعدم قيام مجلس النواب بانتخاب رئيس الجمهورية استناداً إلى احكام الماة 70 من الدستور واخفاقه في تنفيذ التزاماته الدستورية يرجى تفضلكم بالموافقة على حل مجلس النواب وعقد جلسة استثنائية لهذا الغرض استناداً لأحكام المادة 58 من الدستور وتحديد موعداً للانتخابات المبكرة".

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