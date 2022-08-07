المغرب تدعو الى تجنب التصعيد واستعادة التهدئة في فلسطين

العالم - المغرب

ودعت الخارجية المغربية في بيانها، إلى تجنب مزيد من التصعيد واستعادة التهدئة لمنع خروج الأوضاع عن السيطرة وتجنيب المنطقة مزيدا من الاحتقان والتوتر الذي يقوض فرص السلام.

وأضافت الخارجية أنها، "تتابع بقلق بالغ ما تشهده الأوضاع في قطاع غزة من تدهور كبير، نتيجة عودة أعمال العنف والاقتتال وما خلفته من ضحايا وخسائر في الأرواح والممتلكات".

يذكر أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، يائير لابيد، كان قد أعلن الجمعة الماضية، إطلاق عملية عسكرية في قطاع غزة، وذلك عقب احتجاز السلطات الإسرائيلية القيادي بالحركة بسام السعدي.

واستهدف جيش الإحتلال، الجمعة، مقار لحركة الجهاد الإسلامي أسفرت عن استشهاد القيادي البارز في الحركة ومسؤول منطقة شمال القطاع، تيسير الجعبري.

وردا على الهجوم، أعلنت "سرايا القدس" الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إطلاق مئات الصواريخ باتجاه الاراضي الفلسطينية المحتلة ردا على استشهاد الجعبري.