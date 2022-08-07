الأحد ٠٧ أغسطس ٢٠٢٢
١٠:٤٥ GMT
فارسی
البث المباشر

القوات الروسية تستولي على أسلحة تعود للناتو بالقرب من خاركوف 

القوات الروسية تستولي على أسلحة تعود للناتو بالقرب من خاركوف 
الأحد ٠٧ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٠:٣٢ بتوقيت غرينتش

نشرت وزارة الدفاع الروسية صورا لدفعة أخرى من الأسلحة الغربية التي تم الاستيلاء عليها من مواقع أوكرانية في المعارك بالقرب من خاركوف بجنوب أوكرانيا.

العالم - روسيا

وجاء في بيان الوزارة: "من بين المعدات، هنالك قاذفات القنابل اليدوية المضادة للدبابات والمصنعة في بريطانيا والولايات المتحدة والسويد وبولندا، وأنظمة صواريخ جافلين وكارل غوستاف، وRPG-7 البولندية الصنع، بالإضافة إلى مدافع رشاشة ثقيلة وأسلحة صغيرة سوفيتية، خاصة رشاش DShK الثقيل".

وأوضح الييان: "أثناء مسح المنطقة تم الاستيلاء على هذا المدفع الرشاش الذي يوضع على الدبابات. وعتاده من عيار 12.7 ملم، وقال أحد العناصر إنه عندما تم العثور عليه كان مجهزا بالكامل، بالإضافة لثلاث علب كاملة خراطيش خارقة للدروع عيار 12.7 ملم، وعلى أحد صناديق الذخيرة رسمت جمجمة وصليب معقوف".

روابط ذات صلة

الدفاع الروسية: أسقطنا 263 مقاتلة أوكرانية منذ بدء العملية الخاصة

زيلينسكي يعلن مصادرة الأصول الروسية بقيمة 765 مليون دولار

الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية قصفت الأراضي التابعة لمحطة زابوروجيا النووية

الدفاع الروسية تعلن عن 27 عملية لتبادل الأسرى مع أوكرانيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو.. حماس لـ'لعالم': مشاركون في الرد علی العدوان الاسرائيلي

القوات الروسية تستولي على أسلحة تعود للناتو بالقرب من خاركوف 

بمناسبة اليوم العالمي لحظر الأسلحة النووية... غوتيريش: يجب استئناف عملية نزع السلاح النووي

شاهد بالفيديو.. الجبهة الشعبية: قرار وقف المعركة بيد المقاومة الفلسطينية

زلزال يضرب أشهر منطقة سياحية في تركيا

'الشاباك' يوصي بوقف العدوان