صنعاء.. فعالية بذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام

العالم- الیمن

وفي الفعالية أشار عضو رابطة علماء اليمن طه الحاضري، إلى ما تتعرض له الأمة العربية والإسلامية من مؤامرات، ما يتطلب الاستفادة من الدروس المستلهمة من أحداث عاشوراء في لم شمل الأمة وتصحيح واقعها.

واستعرض جانبا من أحداث عاشوراء والفاجعة والمظلومية التي تعرض لها الإمام الحسين والتي لا تختلف عن مظلومية الشعب اليمني وما يتعرض له من عدوان وحصار منذ أكثر من سبعة أعوام في ظل صمت دولي معيب.

وأكد أن إحياء اليمنيين لهذه الذكرى في ظل ما يتعرض له الوطن من عدوان يعزز في النفوس معاني الحرية والتضحية للخروج من حالة الضعف والهوان التي تعيشها الأمة والمضي على درب إعلام الأمة.

من جانبه تطرق مدير مكتب الارشاد، صالح ناجي، إلى الدروس والعبر المستقاه من ذكرى استشهاد الإمام الحسين سلام الله عليه في تعزيز الصمود والثبات لمواجهة العدوان وإسقاط مؤامراته.

من جهته لفت مدير أمن المحافظة العميد يحيى المؤيدي، إلى دلالات إحياء هذه الذكرى والاقتداء بشجاعة وتضحية الإمام الحسين عليه السلام، معتبرا إحياء ذكرى عاشوراء محطة لتعزيز الصمود في مواجهة قوى تحالف العدوان.