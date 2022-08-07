صنعاء تتأهب لإحياء يوم عاشوراء ونصرة الشعب الفلسطيني غداً الاثنين

العالم- اليمن

ودعت اللجنة المنظمة للفعاليات في صنعاء، إلى المشاركة الواسعة في إحياء ذكرى عاشوراء ونصرة الشعب الفلسطيني بالعاصمة صنعاء والمحافظات.

وحددت اللجنة في بيان لها اليوم الأحد، شارع المطار بالعاصمة صنعاء مكاناً لمسيرة يوم غدٍ الاثنين الساعة العاشرة صباحاً.

وأكدت أهمية الحضور في الوقت المحدد تفادياً لمتغيرات الطقس في العاصمة وضواحيها،مشيرة إلى أهمية المشاركة الجماهيرية في هذه الذكرى للتأكيد على استمرار الصمود والثبات في مواجهة قوى الاستكبار العالمي.

كما حددت اللجنة المنظمة ساحة جامع الشعب بالعاصمة صنعاء مكاناً للحضور النسائي في مسيرات عاشوراء ونصرة الشعب الفلسطيني في الساعة العاشرة صباح يوم غدٍ الاثنين.