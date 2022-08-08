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باختصار.. الإعلان الأميركي عن مقتل الظواهري

الإثنين ٠٨ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٨ بتوقيت غرينتش

لقي زعيم تنظيم القاعدة الارهابي ايمن الظواهري مصرعه في غارة لمسيرة أمريكية على منزله بكابول.

العالم - باختصار

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