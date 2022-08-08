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الحشد الشعبي يعلن تفاصيل خطته الأمنية الخاصة بزيارة عاشوراء

الحشد الشعبي يعلن تفاصيل خطته الأمنية الخاصة بزيارة عاشوراء
الإثنين ٠٨ أغسطس ٢٠٢٢ - ١١:٣١ بتوقيت غرينتش

أعلنت قيادة عمليات الفرات الأوسط للحشد الشعبي في العراق، الاثنين، عن تفاصيل خطتها الأمنية الخاصة بزيارة عاشوراء.

العالم-العراق

وقال قائد العمليات اللواء علي الحمداني في بيان، ان “الألوية المنضوية تحت أمرة قيادة عمليات الفرات الأوسط للحشد الشعبي بدأت بالانتشار في محاور كربلاء الأربعة لتأمين مداخلها، وتسهيل عملية دخول وخروج الزائرين”.

وأضاف الحمداني انه “بالإضافة الى انتشار القطعات في المحاور هناك ٢٠٠٠ مقاتل في الطوق الأمني الثالث للمدينة القديمة و١٥٠٠ مقاتل يشاركون في تأمين عزاء ركضة طويريج”.

وأشار الى أن “قطعاتنا العسكرية تنتشر ضمن محافظات كربلاء وبابل والنجف والديوانية، فضلا عن وجود جهد استخباري وفني عالي واجهزة تشويش وكاميرات حرارية”.

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