بدء كلمة السيد حسن نصر الله في ذكرى عاشوراء الحسين(ع)

العالم-لبنان

كما قال السيد نصر الله: نتوجه بالشكر للجيش اللبناني والقوى الأمنية لحفظهم الأمن وقيامهم بالإجراءات الأمنية و نتوجه بالشكر للاخوة والأخوات الذين قاموا بمهمات الحماية الأمنية لهذه المجالس في مختلف المناطق.

وتابع السيد نصرالله: أتوجه بالشكر للاخوة والأخوات القائمين على المجالس الذين نظموا وأداروا وأحسنوا التدبير وإلى كل المساهمين وخطباء المنبر الحسيني والرواديد والمعزين وإلى كل من نظموا مسيرات ومواكب في بعض البلدات.

وقال السيد نصر الله: أشكر الذين أقاموا المضائف بشكل متقدم هذا العام وأقول لهم سترون بركة انفاقكم في أموالكم وبيوتكم وأرزاقكم ان شاء الله.

يتبع..