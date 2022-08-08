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بدء كلمة السيد حسن نصر الله في ذكرى عاشوراء الحسين(ع)

الإثنين ٠٨ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٧:٠١ بتوقيت غرينتش

قال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله: أتوجه إلى كل العائلات الكريمة من جيران مجلسنا المركزي الذين أزعجناهم خلال هذه الأيام والليالي فنحن نعتذر منهم ونسأل الله أن يجعلهم شركاء في إحياء هذه الليالي.

العالم-لبنان

كما قال السيد نصر الله: نتوجه بالشكر للجيش اللبناني والقوى الأمنية لحفظهم الأمن وقيامهم بالإجراءات الأمنية و نتوجه بالشكر للاخوة والأخوات الذين قاموا بمهمات الحماية الأمنية لهذه المجالس في مختلف المناطق.

وتابع السيد نصرالله: أتوجه بالشكر للاخوة والأخوات القائمين على المجالس الذين نظموا وأداروا وأحسنوا التدبير وإلى كل المساهمين وخطباء المنبر الحسيني والرواديد والمعزين وإلى كل من نظموا مسيرات ومواكب في بعض البلدات.

وقال السيد نصر الله: أشكر الذين أقاموا المضائف بشكل متقدم هذا العام وأقول لهم سترون بركة انفاقكم في أموالكم وبيوتكم وأرزاقكم ان شاء الله.

يتبع..

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بالفيديو.. بدء كلمة السيد حسن نصر الله في ذكرى عاشوراء الحسين(ع)

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